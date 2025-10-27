Preminuo je 'najljepši dječak na svijetu': Proslavio se ulogom u kultnom filmu 'Smrt u Veneciji'

Švedski glumac i glazbenik Björn Andrésen preminuo je u subotu u 71. godini života, piše Dagens Nyheter. Uzrok smrti protagonista dokumentarca 'Najljepši dječak na svijetu' nije otkriven, a tužnu je vijest potvrdio Kristian Petri, jedan od redatelja spomenutog filma.

Andrésen se proslavio kao 15-godišnjak ulogom u 'Smrti u Veneciji', kultnoj filmskoj adaptaciji istoimenog romana njemačkog književnika Thomasa Manna. U ovom filmu redatelja Luchina Viscontija iz 1971. godine, preminuli glumac utjelovio je Tadzia, a zaradio je i nadimak 'najljepši dječak na svijetu', koji ga je pratio kroz cijeli život.

Ranije, 2003. godine, The Guardian je pisao kako glumac nije doživio lijepo iskustvo snimajući ovaj film. Tvrdio je kako su ga redatelj i njegov tim, kao 16-godišnjaka, odveli u gay klub gdje se zbog ponašanja konobara osjećao jako neugodno. Zbog ranije spomenutog nadimka, koji mu je nadjenuo sam Visconti, Andrésen je rekao da se osjećao kao 'egzotična životinja u kavezu'.

Prije četiri godine za isti je medij glumac rekao da je redatelj legendarnog filma bio predator koji je bio spreman žrtvovati sve i svakoga za posao. Dodao je kako mu je uloga u ovom filmu zauvijek uništila i odredila život.

O ovom je glumcu 2021. snimljen i dokumentarni film 'Najljepši dječak na svijetu', koji je godinu kasnije osvojio nagradu za najbolji europski televizijski dokumentarni film na 'The Prix Europa Festivalu'. Redateljica filma, uz već spomenutog Pietrija, bila je i Kristina Lindström.

Za Dagens Nyheter, Pietri je izjavio kako su on i kolegica dugo razmišljali o snimanju spomenutog dokumentarca, a ideja je bila da Andrésen sam ispriča svoju priču. O ideji su s glumcem razgovarali godinu dana, a samo snimanje trajalo je nekoliko godina.

Švedski glumac bio je u braku s pjesnikinjom Susannom Román četiri godine, a zajedno su dobili kćer Robin i sina Elvina, koji je preminuo sa svega 9 mjeseci. Nakon tog nesretnog događaja, Andrésen je navodno prolazio kroz teško depresivno razdoblje. Uz 'Smrt u Veneciji', snimio je još 30 filmova i TV serija, a pojavio se i u popularnom 'Midsommaru'