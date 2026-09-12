Preminuo je Oscarom nagrađeni producent Jeremy Thomas

Britanski filmski producent Jeremy Thomas, najpoznatiji po Oscarom nagrađenom epu "Posljednji car", preminuo je u 78. godini. Thomas je umro u petak navečer u svojoj ladanjskoj kući u grofoviji Oxfordshire.

U priopćenju koje prenose strani mediji, njegov tim je naveo kako je preminuo mirno u snu, okružen svojom obitelji i najbližima. Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za svijet neovisnog filma, kojem je posvetio čitavu karijeru.

Tijekom karijere duge više od pet desetljeća, Jeremy Thomas ostavio je neizbrisiv trag u međunarodnoj kinematografiji, producirajući više od 80 igranih filmova. Sa svojom produkcijskom tvrtkom Recorded Picture Company, postao je sinonim za hrabre i beskompromisne autorske projekte, surađujući s nekima od najcjenjenijih redatelja današnjice. Na popisu njegovih suradnika nalaze se imena poput Bernarda Bertoluccija, Davida Cronenberga, Nagise Oshime, Nicolasa Roega, Wernera Herzoga i Wima Wendersa. Bio je poznat kao istinski prvak neovisnog filma, često financirajući projekte koje su veliki studiji smatrali prerizičnima. Među njegovim najpoznatijim djelima ističu se kontroverzni "Crash" Davida Cronenberga, ratna drama "Furyo - Sretan Božić, gospodine Lawrence" Nagise Oshime s Davidom Bowiejem u glavnoj ulozi te kultni klasici poput "Goli ručak" i "Sexy Beast".

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Svoj najveći profesionalni trijumf Thomas je doživio 1987. godine s povijesnim spektaklom "Posljednji car" u režiji Bernarda Bertoluccija. Ovaj biografski film o posljednjem monarhu kineske dinastije Qing postigao je ogroman kritički i komercijalni uspjeh, osvojivši čak devet Oscara na 60. dodjeli nagrada Akademije. Među njima je bila i najprestižnija nagrada, ona za najbolji film, koja je pripala upravo Thomasu kao glavnom producentu. Njegova predanost projektu bila je tolika da je, suočen s nedostatkom interesa velikih studija, samostalno osigurao financiranje za film, što je bio iznimno hrabar potez koji se na kraju višestruko isplatio. Suradnja s Bertoluccijem bila je jedna od najplodnijih u njegovoj karijeri; tijekom 17 godina zajedno su snimili ukupno pet filmova.

Jeremy Thomas rođen je 1949. godine u Londonu, a njegova sudbina bila je od samog početka vezana uz film. Odrastao je u filmskoj obitelji; njegov otac Ralph Thomas bio je redatelj, kao i njegov stric Gerald Thomas, koji je režirao popularni serijal filmova "Carry On". Iako je i sam isprva želio postati redatelj, nakon završetka školovanja zaposlio se u montaži, gdje je radio kao asistent. To iskustvo pružilo mu je neprocjenjiv uvid u proces stvaranja filma.

S vremenom je shvatio da je njegova prava strast produkcija. U potrazi za prilikom, preselio se u Australiju, gdje je s tek 27 godina, 1976. godine, prvi put potpisan kao producent na filmu "Mad Dog Morgan" Philippea More. Po povratku u Veliku Britaniju, osnovao je vlastitu produkcijsku tvrtku, Recorded Picture Company. Već prvi projekt, horor film "Krik" (The Shout) poljskog redatelja Jerzyja Skolimowskog iz 1978. godine, donio mu je velik uspjeh. Film je uvršten u natjecateljski program Filmskog festivala u Cannesu, gdje je osvojio Veliku nagradu žirija, čime je Thomasova tvrtka odmah stekla međunarodni ugled.

Thomas je kao producent ostao aktivan do samog kraja života. Nedugo prije njegove smrti, na festivalu u Veneciji premijerno je prikazan film "Bucking Fastard" Wernera Herzoga, jedan od njegovih posljednjih projekata. Posthumno će biti prikazano i njegovo posljednje dovršeno djelo: na filmskom festivalu u Torontu 14. rujna premijeru će imati film "Bad Lieutenant: Tokyo", njegova najnovija suradnja s kultnim japanskim redateljem Takashijem Miikeom. Za svoj izniman doprinos kinematografiji Thomas je primio brojna priznanja, uključujući nagradu BAFTA za izvanredan britanski doprinos filmu te Nagradu Europske filmske akademije za životno djelo 2006. godine. Također je obnašao dužnost predsjednika Britanskog filmskog instituta (BFI), a redatelj Mark Cousins je 2021. o njemu snimio dokumentarni film "Oluje Jeremyja Thomasa".

*uz korištenje AI-ja



