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U 79. GODINI

Preminuo je Richard Riehle: Odigrao je više od 400 uloga

Piše 24sata,
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Preminuo je Richard Riehle: Odigrao je više od 400 uloga
Foto: IMDB
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Američki glumac najpoznatiji je bio po ulozi Toma Smykowskog u filmu „Office Space”, no pojavio se i u "Zvjezdanim stazama", "NCIS-u", seriji "The West Wing" i mnogim drugima.

Admiral

Richard Riehle, američki glumac poznat po ulozi Toma Smykowskog u filmu „Office Space”, umro je prirodnom smrću 15. listopada u Los Angelesu. Imao je 78 godina, potvrdio je Variety. Tijekom gotovo pet desetljeća karijere nastupio je u više od 400 filmova, televizijskih serija i drugih projekata.

- Richard iza sebe ostavlja iznimno nasljeđe. Pamtit ćemo ga po talentu, dobroti, ljubaznosti i velikodušnosti, osobito prema mladim glumcima i filmašima koje je ohrabrivao i podupirao kad god je mogao. Naša je industrija izgubila izniman talent, a zajednica divnog čovjeka, poručili su njegovi predstavnici u izjavi za Variety.

U filmu „Office Space” Riehle je glumio Toma, voditelja proizvoda kojeg su otpustili iz tvrtke Initech. Njegov lik preživio je prometnu nesreću u kojoj ga je vozač udario i pobjegao, a potom dobio veliku odštetu. Taj mu je novac omogućio da ostvari svoje snove i izradi prototip podloge za igru „Jump to Conclusions”.

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Na televiziji je utjelovio Walta Finnertyja u seriji 'Grounded for Life'. Više se puta pojavljivao u franšizi 'Zvjezdane staze', među ostalim i u ulozi Bataija u 'Zvjezdane staze: Nova generacija'. Gostovao je i u serijama poput 'NCIS-a', 'The Middle' i 'The West Winga'.

Riehle je tijekom karijere ostvario uloge u više od 400 filmova, televizijskih serija i drugih projekata. Među njima je i rančer Carlson u filmu 'O miševima i ljudima', zatvorski čuvar koji je Harrisonu Fordu omogućio bijeg iz pritvora u filmu 'Bjegunac', ravnatelj Beasely u komediji 'Jury Duty' s Paulyjem Shoreom te uloge u filmovima 'Executive Decision', 'Mercury Rising', 'Deuce Bigalow: Muški žigolo', 'Wedding Crashers' i 'Djeveruše'. Tijekom karijere čak je osam puta glumio Božićnjaka.

Iza njega su ostali supruga Jane Latham i njihovo četvero djece.

*uz korištenje AI-ja
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