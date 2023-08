Preminuo je Sixto Rodriguez. O glazbenikovom životu snimljen je i film: 'Bio je prava legenda'

Sixto Rodriguez, glazbenik, autor pjesama i junak Oscarom ovjenčanog dokumentarca 'Tražeći Sugar Mana' (Searching for Sugar Man) u kojem je opisana njegova nevjerojatna priča, preminuo je u utorak u dobi od 81 godine, potvrdila je njegova službena stranica.

Sixto Rodriguez rođen je u Detroitu kao dijete meksičkih imigranata. Snimio je dva albuma, Cold Fact iz 1970. i Coming to Reality iz 1971., na kojima su bile pjesme 'Sugar Man' i 'I Wonder' koje su mnogo godina kasnije postale hitovi.

Niti jedan od tih albuma nije se dobro prodavao, tako da ga je izdavačka kuća izbacila i prekinula suradnju što je vrlo brzo okončalo Rodriguezovu glazbenu karijeru. Usredotočio se na svoj posao radnika u proizvodnji i građevini.

Pritom se više puta manje više neuspješno kandidirao za razne javne dužnosti, pa tako i za gradonačelnika Detroita 1981. godine.

U Detroitu građevinac, u Južnoj Africi zvijezda

Međutim, Rodriguez nije znao da je njegova glazba naišla na brojne sljedbenike i kultno obožavanje u nekoliko zemalja u inozemstvu – ponajviše u Južnoj Africi. Tamo je postao velika zvijezda nemajući pojma za to.

Njegovi su se albumi tamo prodavali u golemim nakladama, a pjesme postale himne protiv apartheida. Malo se znalo o Rodriguezu i u Južnoj Africi unatoč tome što je njegova glazba bila tako popularna, a kružile su lažne glasine da se pjevač ubio na pozornici 1970-ih.

Za uspjeh saznao 30 godina kasnije

Ali Rodriguez je zapravo još uvijek bio živ i zdrav i anonimno živio u Detroitu odlazeći svaki dan na posao na gradilišta. Rodriguez je saznao za svoj uspjeh u Južnoafričkoj Republici tek kada je njegova starija kći Eva naišla na web stranicu posvećenu njemu 1997. - kada je internet još bio u povojima.

Tada je stupio u kontakt s obožavateljima u Južnoj Africi, izašao iz mirovine i otišao na svoju prvu turneju po toj zemlji 1998. pred tisućama vrištećih obožavatelja. Njegova nevjerojatna priča ispričana je u dokumentarcu Malika Bendjelloula iz 2012. 'Searching for Sugar Man', koji je osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film.

Foto: Kim Metso

Dokumentarac i osvajanje svijeta

Rodriguez je potom nastupio s bendom i u večernjoj emisiji slavnog Davida Lettermana, održao rasprodan koncert u njujorškom Beacon Theatreu, nastupao na najvećim glazbenim festivalima i obišao svijet nastupajući.

Film je potaknuo da dva albuma iz ranih 1970-ih - Cold Fact i Coming From Reality . postanu uspješni u rodnoj mu Americi i diljem svijeta četiri desetljeća nakon originalnog izdanja.

Izjava objavljena u utorak na njegovoj službenoj web stranici glasi:

- S velikom tugom objavljujemo da je Sixto Diaz Rodriguez preminuo ranije danas. Izražavamo najiskreniju sućut njegovim kćerima - Sandri, Evi i Regan - i cijeloj njegovoj obitelji. Rodriguez je imao 81 godinu. Neka njegova draga duša počiva u miru.

Uzrok glazbenikove smrti nije objavljen.

Legenda s najčudesnijom životnom pričom

Simon Chinn, producent filma 'Searching For Sugar Man', opisao je Rodriguezovu smrt kao 'tužnu vijest'.

- Bio je prava legenda i bila je čast poznavati ga - rekao je pa dodao:

- Kakva je privilegija moći podijeliti njegovu nevjerojatnu priču sa svijetom. Počivao u miru Rodriguez - tvoja će glazba živjeti zauvijek.

Južnoafrički glazbenik David Scott, poznat kao The Kiffness, rekao je da je Rodriguez 'legenda s najčudesnijom životnom pričom'.

- U SAD-u je živio u relativnoj tami, ali je bio iznimno popularan ovdje u Južnoj Africi, a da on to nije znao do mnogo kasnije - rekao je i za kraj dodao:

- Nikada više za života nećemo svjedočiti priči poput njegove.