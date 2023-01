Preminuo je Tom Verlaine, član kultnog sastava 'Television'

Gitarist Tom Verlaine, frontmen legendarnog rock sastava 'Television', preminuo je u 74. godini.

Tom se sa grupom proslavio 70-ih godina prošlog stoljeća, a na svom vrhuncu imali su čak tri UK Top 40 singla. Njihovi albumi 'Marquee Moon' i 'Adventure' bili su hvaljeni po Velikoj Britaniji, gdje su doživjeli veći uspjeh nego u SAD-u, odakle sastav i dolazi. Sastav se razišao 1978. godine.

Foto: ©Claudio Veneroni-PHOTOlink.net

Vijest o glazbenikovoj smrti objavila je kći njegove suradnice Patti Smith, Jesse Paris Smith. Jesse je rekla kako je preminuo nakon borbe s kraćom bolesti.

Toma se oduvijek smatralo jednim od vještijih glazbenika koji su došli iz kluba CBGBs u New Yorku. Iz istog kluba potekli su i Blondie, The Ramones i brojni drugi.

Nakon što se 'Television' razišao, Tom je nastavio sa solo karijerom te objavio nekoliko albuma. 'Television' se naposljetku vratio na scenu 1992. godine, kada su objavili i novi, treći album.

Svoju počast Tomu odali su brojni glazbenici, među njima i član 'The Waterboysa', Mike Scott.

- Tom Verlaine otišao je u onostrano, što je njegova gitara uvijek nagovještavala. Bio je najbolji rock and roll gitarist svih vremena, poput Hendrixa mogao je plesati od sfera kozmičkog do garažnog rocka. To zahtijeva posebnu vještinu - napisao je Mike.

