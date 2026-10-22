Preminuo legendarni glumac iz filmova 'Top Gun' i 'Alien'

Američki glumac Tom Skerritt, najpoznatiji po ulogama u nekim od najvećih hollywoodskih hitova, preminuo je u 94. godini. Vijest o njegovom odlasku rastužila je brojne obožavatelje diljem svijeta, a njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest kratkim priopćenjem.

Njegova obitelj odlučila je podijeliti svoju tugu s javnošću putem izjave za medije. U ovim teškim trenucima jasno su dali do znanja koliko im je glumac značio u privatnom životu.

"Slomljena su nam srca zbog njegovog odlaska", stoji u kratkom priopćenju koje je obitelj dala za američki portal TMZ.

Foto: IMDB

Obožavatelji i kolege već su počeli dijeliti izraze sućuti na društvenim mrežama. Mnogi se prisjećaju njegovog doprinosa filmskoj industriji i nevjerojatnog talenta koji je pokazivao na velikom platnu kroz desetljeća rada.

Tom Skerritt tijekom svoje dugogodišnje karijere ostvario je niz zapaženih uloga koje su ga upisale u povijest sedme umjetnosti. Njegov talent omogućio mu je da se istakne u različitim žanrovima, od znanstvene fantastike do obiteljskih drama.

Najšira publika zasigurno će ga pamtiti po ulozi u kultnom filmu Top Gun, gdje je igrao ključnu ulogu uz bok drugim velikim zvijezdama. Taj film postao je pravi fenomen i obilježio je cijelu jednu generaciju gledatelja željnih akcije.

Foto: Fred Prouser

Osim toga, Skerritt je ostavio neizbrisiv trag u znanstveno-fantastičnom klasiku Alien, koji i danas slovi za jedan od najvažnijih filmova tog žanra. Njegova sposobnost da uvjerljivo utjelovi kompleksne likove donijela mu je veliko poštovanje filmske struke i publike.

Na malim ekranima briljirao je u hvaljenoj seriji Picket Fences. Ta uloga dodatno je potvrdila njegov status svestranog glumca koji se jednako dobro snalazi u zahtjevnim filmskim i televizijskim formatima.

*uz korištenje AI-ja



