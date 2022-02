Novosadska glazbena scena ostala je bez Predraga Peđe Vraneševića. Preminuo je u nedjelju u Novom Sadu u 76. godini. Tužne vijesti potvrdila je njegova obitelj, piše Blic.rs.

Peđa je bio poznat po sastavu 'Laboratorija zvuka', koju je osnovao s bratom Mladenom. Ostat će upamćen kao dio novosadske kulturne scene, koja se formirala tijekom 60-ih i 70-ih. Osim rock glazbe, radio je i glazbu za film i kazalište. Naime, tijekom karijere je sam i/ili u suradnji s bratom snimio glazbu za više od 100 predstava i dvjesto filmova i televizijskih serija.

Studirao je arhitekturu u Beogradu, a sredimo 60-ih je bio član benda 'The Best Nothing', koji je nastupio na prvoj beogradskoj Gitarijadi. Radio je i kao filmski kritičar u studentskom listu, ističe SEEcult.org.

Dok je stvarao glazbu, paralelno se bavio i konceptualnom umjetnošću pa je nastupio na Sedmom bijenalu mladih umjetnika u Parizu 1971 godine. Pet godina je nastupao u Londonskom teatru Instituta suvremenih umjetnosti, gdje je izveo svoj glazbeno-scenski spektakl 'Uzjahati konje Svetog Marka'.