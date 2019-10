Preminuo proslavljeni glumac, 'Breaking Bad' zvijezde tuguju

U Los Angelesu je u petak, u 78.-oj godini, od posljedica raka mozga preminuo Robert Forster, piše Hollywood Reporter. Karijeru je započeo prije više od 50 godina u filmu 'Odsjaji u zlatnom oku' Johna Hustona, s Marlonom Brandom i Elizabeth Taylor. Dugo je bio glumac za TV serije i manje filmove, ali onda ga je proslavio Quentin Tarantino (56).

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Za ulogu u kultnom filmu 'Jackie Brown' iz 1997. bio je nominiran za Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu. Slavni redatelj ulogu je napisao samo za njega, a sljedećih 20 godina karijere bilo mu je puno uspješnije i Forster je odigrao mnoge zapažene role. Glumio je u filmovima Psycho, Ja, ja i Irena, Mulholland Drive, Charliejevi anđeli, Lucky Number Slevin, a pojavio se i u trećoj sezoni serije Twin Peaks iz 2017.

Glumio je u više od 100 filmova, a posljednji među njima bio je 'El Camino', dugometražni nastavak izuzetno popularne i hvaljene TV serije 'Breaking Bad', koji je upravo na isti dan objavljen na Netflixu. Zvijezda serije, Bryan Cranston (63), na Twitteru je izrazio žaljenje za glumačkim kolegom.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g