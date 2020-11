Preminuo redatelj Božidar Violić

Režirao je u mnogim hrvatskim kazalištima i festivalima postavivši osamdesetak dramskih i opernih predstava. Režirao je i 'Mirise, zlato i tamjan' Slobodana Novaka, 'Sokol ga nije volio' Fabijana Šovagovića...

<p>Kazališni redatelj, dramaturg i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti <strong>Božidar Violić </strong>umro je u Zagrebu u 90. godini, potvrđeno je iz krugova bliskih obitelji.</p><p>Božidar Violić rodio se 4. lipnja 1931. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je romanistiku, a na Akademiji dramske umjetnosti režiju.</p><p>Nakon završenog studija, angažiran je kao redatelj i dramaturg na Radio Zagrebu. Od 1959. do 1972. stalni je redatelj u Dramskom kazalištu "Gavella", od 1958. do 1977. bio je profesor glume i kazališne režije na Akademiji dramske umjetnosti, a od 1979. do umirovljenja 1999. umjetnički ravnatelj, redatelj i dramaturg u Zagrebačkom kazalištu mladih.</p><p>Režirao je u mnogim hrvatskim kazalištima i festivalima postavivši osamdesetak dramskih i opernih predstava.</p><p>Istaknuo se režijama starih i suvremenih hrvatskih dramskih tekstova poput "Ljubice" Augusta Šenoe, "Tri farse" Nikole Nalješkovića, "Prikazanje života i muke svetih Ciprijana i Justine" Marina Gazarovića, "Kvas bez kruha" Antuna Nemčića te "Predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja" i "Svečana večera u pogrebnom poduzeću" Ive Brešana.</p><p>Režirao je i "Mirise, zlato i tamjan" Slobodana Novaka u vlastitoj adaptaciji, "Sokol ga nije volio" Fabijana Šovagovića, "Adagio" Lade Kaštelan, "Galilejevo uzašašće" Antuna Šoljana, "Smrt Stjepana Radića" Tomislava Bakarića te "Anđele Babilona" i "Sinovi umiru prvi" Mate Matišića.</p><p>Kako je istaknuto u Hrvatskoj enciklopediji, uz Kostu Spaića, Dinu Radojevića i Georgija Para pripadao je tzv. gavellijanskomu redateljskom kartelu. U redateljskom radu poštuje tekst kao svrhu režije, sklon je propitivanju autoriteta i ironiji kako bi potaknuo gledatelja da se odredi prema ideji drame prevedenoj scenskom koncepcijom predstave.</p><p>Značajne su i njegove režije Molièrovih "Tartuffea" i "Don Juan", Weissove "Patnje gospodina Mockinpotta", Büchnerove "Dantonove smrti" i "Leonce i Lena", Beckettove "U očekivanju Godota", Pirandellova "Henrika IV.", Shakespeareove "Vesele žene windsorske" i "Richarda III.", Calderónov "Život je san", Jonsonova "Volponea", Feydeauova "Gospona lovca", Hamptonove "Opasne veze", Shawova "Đavolova učenika", Lorcin "Dom Bernarde Albe".</p><p>Među režijama opera ističu se "Hoffmannove priče" J. Offenbacha, "Figarov pir" W. A. Mozarta, Puccinijeva "Toska" i Bersin "Oganj".</p><p>Autor je scenarija za kratke i dugometražne filmove A. Babaje "Nesporazum" (1958.), "Lakat kao takav" (1959.), "Carevo novo ruho" (1961.), "Breza" (1967.) te "Mirisi, zlato i tamjan" (1971.).</p><p>Objavio je niz teatroloških ogleda te knjige "Lica i sjene" (1989., ponovljeno prošireno izdanje 2004) i Isprika: ogledi i pamćenja (2008). Gostovao je kao predavač na glumačkim školama u Švedskoj (1973–74). Dramatizirao je niz tekstova, a bavio se i prevođenjem.</p><p>Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima se ističu one za životno djelo Hrvatskog glumišta 2008. i Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo 1994. godine.</p>