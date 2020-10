Preokret u Superparu: Lažne eliminacije i povratak otpisanih

<p>Sve je manje parova u 'Superparu', a slijedile su eliminacije. Za doručkom je <strong>Tina</strong> komentirala kako će se potruditi da ne završe zadnji.</p><p>- Teško su mi pale eliminacije kad ste bili u igri vi i <strong>Ozana</strong> i <strong>Ognjen</strong> - rekla im je<strong> Ratka</strong> te dodala: 'Žao mi je što nisam dala narukvicu Ozani i Olji'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p><strong>Enis</strong> je objasnio četvrti zajednički izazov - šahovsku ploču odnosa, kad su kandidati odgovarali na pitanja. Prije nego što su pristupili kvizu, svaki je natjecatelj dobio upitnik s istim pitanjima, i to su morali ponoviti. Par koji je odgovorio identično, kretao se prema središtu šahovske ploče - tko prvi dođe do crvene linije, pobjeđuje i osvaja 5000 kuna. Par koji ostaje posljednji ulazi u eliminacije.</p><p>Prvo je pitanje bilo tko ima najbolju stražnjicu, a <strong>Dolores</strong> i <strong>Anton</strong> su odgovorili da je to upravo ona i zakoračili naprijed. I Ratka i Gordon odlučili su se za Dolores, a sljedeći su bili Tina i Mate - Tina je napisala sebe, a Mate Dolores! Marko i Nikolana su isto napisali Dolores, a Nikolana je u šali dodala kako će Dolores povesti kući. Daliborka i Matej misle da Tina ima najbolju stražnjicu.</p><p>Sljedeće je pitanje bilo tko je najromantičniji par, a Dolores i Anton napisali su sebe, baš kao i Ratka i Gordon. Mate se odlučio za Ratku i Gordona, a Tina za Niku i Marka, što je prilično iživciralo Matu. Marko je odabrao Ratku i Gordona, a njegova supruga - njih!</p><p>- Kad smo mi bili romantični? - čudio se Marko odabiru svoje supruge. Daliborka i Matej su napisali da su to oni i zakoračili korak naprijed. </p><p>Dolores je napisala da Nike ima najveću partnerovu potporu, a Anton se odlučio za Gordona. Ratka je napisala sebe, a Gordon se odlučio za njih oboje i prošli su. Tina smatra da ona ima najveću podršku partnera, no Mate se odlučio za Nikolanu.</p><p>- Ovi što se razilaze u mišljenjima to je samo dokaz da trebaju još puno raditi na svojoj vezi - rekli su Ratka i Gordon. Nikolana i Marko su napisali jedno drugoga, a Daliborka je odabrala Ratku, no Matej je napisao sebe. </p><p>Tko je najuredniji par u kući - Dolores se odlučila za Ratku i Gordona, a Anton za Mateja. Ratka je odabrala Tinu i Matu, a Gordon njih dvoje. Tina i Mate su se maknuli prema naprijed jer su oboje napisali Ratku i Gordona za koje se također odlučila Nikolana, no Marko je mislio kako su to ipak njih dvoje. Daliborka je odabrala Ratku i Gordona, a Matej je ponovno odabrao njih dvoje. </p><p>Dolores je odabrala Antona kao osobu koja najviše pametuje u kući, a on je bio iskren pa je također napisao sebe.</p><p>- Voli pametovati o svemu, o svakoj temi koja postoji na ovom svijetu i on to sve zna - rekla je Dolores. Ratka je također napisala Anton, a Gordon se odlučio za Niku. Tina i Mate su odabrali Antona, baš kao i Nika i Marko. Daliborka je odabrala Antona, no Matej je napisao Nike. </p><p>Dolores i Anton su oboje napisali da su Tina i Mate par koji se najviše ulizuje svima u kući, a za njih su se odlučili i Ratka i Gordon. Tina je bila iskrena pa je napisala Matu i sebe, no Mate se odlučio za Dolores i Antona. Nike je odabrala Tinu i Matu, no Marko je napisao Daliborka i Matej. Daliborka je odabrala Nikolanu i Marka, a Matej je ponovno mislio drukčije od nje i napisao - Tina i Mate. </p><p>Dolores je napisala da su ona i Anton skupa iz interesa, misleći zašto su došli u show, a Anton je napisao Nikolanu i Marka. Ratka je odabrala Tinu i Matu, a Gordon - Dolores i Antona.</p><p>- Osjećam se povrijeđeno i uvrijeđeno - rekla je Tina koja, baš kao i njezin Mate, smatra da su to Dolores i Anton. Nikolana i Marko odlučili su se za Dolores i Antona. „Tko nije iz interesa jedno s drugim? Interes vam je novac? Da. Kuća? Da. Jahta? Da. Putovati po svijetu? Da. Odgajati djecu? Da“, rekao je Anton. </p><p>Na pitanje koji će par najkraće trajati - Anton je odgovorio Daliborka i Matej, a Dolores je napisala njih! Ratka i Gordon isto su odabrali Mateja i Daliborku, što je Mateja malo povrijedilo.</p><p>- On je na medeni mjesec vodio svog prijatelja - čudio se Matej Gordonu. Ratka i Gordon stali su na crveno polje, a samo Nika i Marko su ih mogli ugroziti. Nika je napisala Dolores i Antona, a Marko - Daliborku i Mateja pa su pobjednici bili Ratka i Gordon. Daliborka i Matej napisali su Tinu i Matu i zakoračili naprijed. Najdalje od centra bili su Tina i Mate te Daliborka i Matej i čekale su ih eliminacije. </p><p>Nikolana i Marko narukvicu su dali Tini i Mati, a Daliborka misli kako nije pravedno četvrti put nekom paru dati šansu. Anton i Dolores narukvicu su dali Daliborki i sve je bilo na Ratki i Gordonu, koji su svoj glas odlučili dati Tini i Mati. Na povratku kući Dolores i Tina žustro su raspravljale o klanovima u kući, a u nastavku je uslijedio nevjerojatan obrat - bile su to lažne eliminacije.</p><p>- Kao da sam se ponovno rodio, htio sam skakati do neba - rekao je presretni Matej. </p><p>No tu nije bio kraj iznenađenjima - svi dosad eliminirani parovi dolaze ponovno u kuću, no samo jedan par ostaje u kući.</p><p>- Kako se možeš veseliti nekome koga si izbacio? - komentirao je Gordon, a Anton dodao: Odmah isprike, odmah objašnjenja… Ovo je prejako, ja ovdje želim biti vječno. </p><p>Došli su Jelena i Mirko, Marijeta i Balcano te Ognjen i Ozana, a Enis im je objasnio zadatak. Muškarci su trebali otključati vrata iza kojih je bila njihova draga. Imali su naočale koje simuliraju „pripito“ stanje, a i trebalo je pogoditi pravi ključ. Nakon toga žene trebaju odšarafiti ploču s osam vijaka, skinuti je i proći kroz vrata. Ognjen je prvi otključao vrata, a za njim i Balcano. Ozana i Marijeta počeli su odvijati ploču, a Mirko je tek otključavao vrata. Ozana je prva odšarafila ploču i prošla kroz vrata. Ubrzo je to napravila i Marijeta, a Mirko je zaključio da na mlađima svijet ostaje. </p><p> </p>