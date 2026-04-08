Preokret u Survivoru ususret novim nominacijama: Od ovog tjedna izbacuje se po dvoje ljudi

Kako se Survivor približava novoj fazi natjecanja, pritisak u oba plemena postaje sve veći, a svaka odluka sve teža. U novoj epizodi ulog dodatno raste jer poraz više ne znači samo odlazak na plemensko vijeće, već nosi ozbiljne posljedice za cijelo pleme.

U žutom plemenu otvoreno će se govoriti o ugroženima. „Ako izgubimo danas, sigurno ćemo mi biti glavna tema na plemenskom. Mislim da će mene i Marina dosta rešetati i da smo nas dvoje najugroženiji“, reći će Marina, dok će Ian iznijeti svoj pogled na odnose u timu: „Marin je dobar na poligonima, Marina je isto odlična, ali iskreno mislim da se nisu baš skroz uklopili u pleme.“ Ni u zelenom plemenu situacija nije ništa mirnija. Nakon osvajanja osobnog imuniteta, sve oči bit će uprte u Anu i njezinu odluku hoće li zadržati ogrlicu ili riskirati i prepustiti je nekome drugome. Ta mogućnost otvorit će prostor za nove kalkulacije i pokušaje utjecaja. „Nadam se da će Nemanja uspjeti nagovoriti Anu da mi da ogrlicu, iako su šanse možda 15 posto“, priznat će Anastasja, svjesna svoje pozicije u plemenu.

Foto: NOVA TV

Pred kandidatima je nova borba za plemenski imunitet, ali i važna promjena pravila koja će dodatno zakomplicirati igru. „Od ovog tjedna izbacujemo po dvoje ljudi. Pleme koje izgubi obje igre za plemenski totem poslat će troje ljudi u eliminacijsku borbu iz koje se vraća samo jedan“, objasnit će Vlado, jasno dajući do znanja da više nema sigurnih poteza. Na zahtjevnom i pomalo opasnom poligonu natjecatelji će morati dati sve od sebe. Kombinacija vode, prepreka i preciznosti ponovno će testirati njihove granice, a svaka pogreška mogla bi skupo koštati.

Foto: NOVA TV

Hoće li Ana riskirati i promijeniti tijek igre ili će igrati na sigurno, tko će izdržati pritisak i osigurati plemenu sigurnost, a tko će završiti u eliminacijskoj borbi, gledatelji će doznati u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.