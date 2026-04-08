ZAPETLJAVA SE

Preokret u Survivoru ususret novim nominacijama: Od ovog tjedna izbacuje se po dvoje ljudi

Foto: NOVA TV

U novoj epizodi ulog dodatno raste jer poraz više ne znači samo odlazak na plemensko vijeće, već nosi ozbiljne posljedice za cijelo pleme

Admiral

Kako se Survivor približava novoj fazi natjecanja, pritisak u oba plemena postaje sve veći, a svaka odluka sve teža. U novoj epizodi ulog dodatno raste jer poraz više ne znači samo odlazak na plemensko vijeće, već nosi ozbiljne posljedice za cijelo pleme.

U žutom plemenu otvoreno će se govoriti o ugroženima. „Ako izgubimo danas, sigurno ćemo mi biti glavna tema na plemenskom. Mislim da će mene i Marina dosta rešetati i da smo nas dvoje najugroženiji“, reći će Marina, dok će Ian iznijeti svoj pogled na odnose u timu: „Marin je dobar na poligonima, Marina je isto odlična, ali iskreno mislim da se nisu baš skroz uklopili u pleme.“ Ni u zelenom plemenu situacija nije ništa mirnija. Nakon osvajanja osobnog imuniteta, sve oči bit će uprte u Anu i njezinu odluku hoće li zadržati ogrlicu ili riskirati i prepustiti je nekome drugome. Ta mogućnost otvorit će prostor za nove kalkulacije i pokušaje utjecaja. „Nadam se da će Nemanja uspjeti nagovoriti Anu da mi da ogrlicu, iako su šanse možda 15 posto“, priznat će Anastasja, svjesna svoje pozicije u plemenu.

Foto: NOVA TV

Pred kandidatima je nova borba za plemenski imunitet, ali i važna promjena pravila koja će dodatno zakomplicirati igru. „Od ovog tjedna izbacujemo po dvoje ljudi. Pleme koje izgubi obje igre za plemenski totem poslat će troje ljudi u eliminacijsku borbu iz koje se vraća samo jedan“, objasnit će Vlado, jasno dajući do znanja da više nema sigurnih poteza. Na zahtjevnom i pomalo opasnom poligonu natjecatelji će morati dati sve od sebe. Kombinacija vode, prepreka i preciznosti ponovno će testirati njihove granice, a svaka pogreška mogla bi skupo koštati.

Foto: NOVA TV

Hoće li Ana riskirati i promijeniti tijek igre ili će igrati na sigurno, tko će izdržati pritisak i osigurati plemenu sigurnost, a tko će završiti u eliminacijskoj borbi, gledatelji će doznati u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.

Žuti tim pobijedio u 'Survivoru' i osvojio vrijednu nagradu...
Žuti tim pobijedio u 'Survivoru' i osvojio vrijednu nagradu...

Mirna Maras poznata je televizijska voditeljica i glumica. Radila je na Novoj TV te na HRT-u, a trenutno je u braku sa Željkom Batinićem.
