Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVI 33. ROĐENDAN

Prepoznajete li ju? Objavila je fotke iz djetinjstva, a danas je supruga našeg nogometaša...

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Prepoznajete li ju? Objavila je fotke iz djetinjstva, a danas je supruga našeg nogometaša...
8
Foto: Instagram

Povodom rođendana i važne poslovne obljetnice, supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca na društvenim je mrežama podijelila uspomene iz djetinjstva i zahvalila se svima

Poduzetnica Izabel Kovačić proslavila je svoj 33. rođendan i na Instagramu podijelila emotivan pregled svojih najranijih trenutaka. Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića ovaj je dan učinila još posebnijim jer se poklapa s drugom godišnjicom njezinog modnog brenda.  

Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija iz djetinjstva: od prizora kako prima poklone pored božićnog drvca do slavlja uz tortu i obiteljskim snimkama ispunjenim smijehom. Uz slike je podijelila i dirljivu poruku u kojoj naglašava koliko joj je poseban ovaj životni i poslovni jubilej, te zahvalila svima koji prate i podržavaju njezin rad.  

Foto: Instagram

Pratitelji su brzo reagirali na objavu, ostavljajući mnoštvo toplih čestitki poput “Sretan rođendan” i “Sve najbolje, Iza” u komentarima. 

U TOKIJU Izabel Kovačić odjenula je naše sportaše za Deflimpijske igre
Izabel Kovačić odjenula je naše sportaše za Deflimpijske igre

Izabel i Mateo zajedno su već više od desetljeća — vezu su započeli 2010., a vjenčali su se 2017. godine. Par ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Lunu, s kojima često dijeli obiteljske trenutke na svom Instagram profilu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu
Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav
'LJUBAV JE NA SELU'

Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav

A iako se sa svima srdačno pozdravila, Valentinu su tek naknadno svladale emocije i suze: Rekla mu je: 'Propustio si nešto veliko. Nikad nećemo biti srodne duše, nikad'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025