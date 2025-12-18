Prepoznajete li ju? Objavila je fotke iz djetinjstva, a danas je supruga našeg nogometaša...

Poduzetnica Izabel Kovačić proslavila je svoj 33. rođendan i na Instagramu podijelila emotivan pregled svojih najranijih trenutaka. Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića ovaj je dan učinila još posebnijim jer se poklapa s drugom godišnjicom njezinog modnog brenda.

Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija iz djetinjstva: od prizora kako prima poklone pored božićnog drvca do slavlja uz tortu i obiteljskim snimkama ispunjenim smijehom. Uz slike je podijelila i dirljivu poruku u kojoj naglašava koliko joj je poseban ovaj životni i poslovni jubilej, te zahvalila svima koji prate i podržavaju njezin rad.

Foto: Instagram

Pratitelji su brzo reagirali na objavu, ostavljajući mnoštvo toplih čestitki poput “Sretan rođendan” i “Sve najbolje, Iza” u komentarima.

Izabel i Mateo zajedno su već više od desetljeća — vezu su započeli 2010., a vjenčali su se 2017. godine. Par ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Lunu, s kojima često dijeli obiteljske trenutke na svom Instagram profilu.