Prepoznajete li ovu hrvatsku zvijezdu? Prije devet godina je imao velike snove, sad ih živi...

Pa, gledao sam prvu sezonu i mislio sam da je to baš ono pravo nešto za mene. I kada je kada je počela audicija za drugu sezonu ovaj mama je bila na poslu. Ja sam joj rekao, mama, voziš me u Sarajevo na audiciju i to je to, govorio je prije devet godina mladi Marko Bošnjak o svom sudjelovanju u 'Pinkovim zvezdicama'.

Foto: TikTok screenshot

Bljesak.info prisjetio se na svojim društvenim mrežama mladog Marka koji će ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Baselu.

🎤 Prisjetimo se 2016. godine kada smo posjetili mladog Marka Bošnjaka, tada talentiranog dječaka s velikim snovima. Danas, osam godina kasnije, Marko je ostvario jedan od njih – pobijedio je na Dori i predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji! 🇭🇷✨ Pogledajte naš video iz arhive i prisjetite se njegovog glazbenog puta! 🎶👇

- Vježbam koliko mogu, trudim se da svaku pjesmu što bolje iznesem i u tome me pomaže moja sestra, moji roditelji i svi. Prvo se moram dobro upjevati, bocu vode donesem ovdje, zatvorim se u sobu, nek me ni'ko ne smeta, nek imam svoj mali mir. Probavam koliko trebam i to je to - objasnio je Marko tada.

Tada je priznao da voli sve žanrove glazbe, a posebice je izdvojio jazz i pop. Tada je priznao da narodnjake ne voli, ali zato je istaknuo repericu iz Tuzle Sassju koja mu je bila uzor.

Podsjetimo, Marko Bošnjak osvojio je 130 bodova na Dori i tako ostvario svoj san da ode na Eurosong.

U Baselu će zapjevati 'Poison Cake', a nedavno je predstavio i akustičnu verziju te pjesme koju su mnogi pohvalili.