Presley Gerber preminuo je u klinici za liječenje od ovisnosti

Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randa Gerbera, preminuo je u nedjelju u klinici za liječenje ovisnosti, objavio je časopis People pozivajući se na izvještaj mrtvozornika okruga Los Angeles. Još uvijek nije poznat točan uzrok smrti. Gerber, koji je imao samo 27 godina, često je govorio o svojoj borbi s ovisnošću i o mentalnim problemima.

U jednoj od svojih posljednjih objava na društvenim mrežama, Presley je progovorio o psihodeličnom liječenju ovisnosti kojem je bio podvrgnut u klinici za liječenje ovisnosti. Maneken je podijelio video snimljen prije nego što je primio ibogain - prirodni psihodelik koji se dobiva iz kore korijena grma Tabernanthe iboga, porijeklom iz Afrike, koji, između ostalog, može pomoći u liječenju ovisnosti.

- Trenutak tišine prije nego što se sve promijenilo. Bio sam apsolutno prestravljen i znao sam da ću ponovno biti prestravljen ako se ikada budem morao suočiti s nečim takvim - napisao je u ožujku. Podijelio je i svoje mantre vezane uz tretman, koji je ilegalan u nekim zemljama, no u SAD-u je dozvoljen, te napisao da mu prepuštanje kontrole nije bilo lako, ali da je vjerovao da postoji nešto veće od njega što vodi proces.

- Znao sam zašto sam tamo. Suočio sam se s onim od čega sam bježao i negdje usred svega toga počeo sam ponovno pronalaziti sebe. Vidjet ćemo, napisao je. I u opisu objave Presley je napisao da se moli da je to posljednji put da se mora vratiti. Obitelj mu je ispod objave pružila podršku.

- Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru kako bi pronašao sebe! Tako sam ponosna - napisala je tada mama Cindy, dok je sestra Kaia, također manekenka, napisala: 'To je moj brat, tako sam je**** ponosna'. Presley, rođen 1999. u Beverly Hillsu u Kaliforniji, i prije smrti otvoreno je govorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem i zlouporabom supstanci.

- Budući da sam se i sam borio s mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze s tim, mislim da mi je dovoljno ako pomognem jednoj osobi ili stotinu ljudi da izađu iz onog mjesta u kojem sam se ja jednom nalazio. Mentalno zdravlje jest problem. Ono je tako velik dio mog života. To je posao koji traje 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu i toliko toga stoji iza svega toga. To je ono što zaista želim raditi: pomagati ljudima, bilo da ste depresivni ili se borite s nečim što negativno utječe na vaše tijelo. Mislim, može biti bilo što i nema osuđivanja. Vidio sam mnogo toga i naučio mnogo toga. Ono što se nadam da mogu učiniti jest napraviti pogreške umjesto nekih drugih ljudi, kako oni ne bi morali napraviti iste pogreške koje sam ja napravio - rekao je Presley 2023. u podcastu Studio 22. U rujanskom izdanju časopisa Vogue za 2026. godinu Kaia se osvrnula na ono što je časopis opisao kao Presleyjevu 'desetljeće dugu borbu s ovisnošću o drogama'. Kazala je kako je ponosna na brata što otvoreno progovara o problemima s kojima se nosi.

- Moji roditelji su tijekom većeg dijela naših života bili vrlo, vrlo privatni i nisu ništa dijelili. A sada imamo ovog apsolutnog učitelja, mog brata, koji kaže: 'Bit ću ljudsko biće pred svima.' Postoji određena količina stvari koje možeš skrivati od svijeta. A pokušaj da nešto sakriješ samo čini da se osoba osjeća kao da je se sramiš - kazala je Kaia.



