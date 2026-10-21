Pretpremijera dokumentarca o Elizabeth Holmes rasprodana je u rekordnom roku u Hrvatskoj!

Ovih dana u svijetu sedme umjetnosti priča se samo o jednom filmu. No, ne radi se niti o akcijskom spektaklu, napetom trileru, zastrašujućem hororu, zabavnoj komediji ili animiranoj pustolovini već ni manje ni više nego o dokumentarnom filmu! Riječ je o dokumentarnoj biografskoj kriminalističkoj komediji MOŽEŠ VIDJETI SVE redatelja Nathana Fieldera i Lancea Oppenheima, trosatnom filmskom putovanju koji obara apsolutno sve rekorde ne samo broja pozitivnih kritika koje dobiva, već i zarade na domaćim kino blagajnama u SAD-u i Kanadi. Film MOŽEŠ VIDJETI SVE u prvom je vikendu utržio više od 15 milijuna dolara što predstavlja drugo najveće vikend kino otvaranje nekog dokumentarca u povijesti, odmah iza slavnog „Fahernheita 9/11“ iz sada već davne 2004. godine redatelja Michaela Moorea (23,9 milijuna dolara).

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S obzirom na tematiku filma i gotovo trosatno trajanje, ovaj je rezultat više nego senzacionalan, a kada se njemu pridodaju i fantastične kritike koje je film do danas dobio više je nego očito da se MOŽEŠ VIDJETI SVE s pravom smatra jednim od najboljih filmova godine. Na popularnoj stranici Metacritic film ima fascinantnu ocjenu 99/100 što nije uspjelo niti jednom dokumentarcu do danas, a posljednji igrani film koji je bio toliko visoko ocijenjen bio je „Moonlight“ redatelja Barryja Jenkinsa iz 2016. godine koji je osvojio nagradu Oscar za najbolji film godine. Za usporedbu na istoj stranici popularni filmovi „Odiseja“ i „Digger“ imaju ocjene 88/100 odnosno 46/100. Na drugoj internetskoj stranici koja se također bavi prikupljanjem tekstova filmske struke diljem svijeta, Rotten Tomatoes, dokumentarac MOŽEŠ VIDJETI SVE dobio je 98 % pozitivnih ocjena kritičara, a postotak se temelji na više od 140 zaprimljenih kritika do danas. Na web stranici Letterboxd, film MOŽEŠ VIDJETI SVE najbolje je ocijenjeni kino film ikad.

Prvo kino u Hrvatskoj koje je odlučilo prikazati dokumentarac MOŽEŠ VIDJETI SVE je zagrebačka Kinoteka koja ga je terminirala za pretpremijernu projekciju u subotu, 7. studenog. Jučer, 20. listopada malo poslije podneva započela je pretprodaja ulaznica za tu projekciju, a do navečer – manje od deset sati nakon početka preprodaje – sve su dostupne ulaznice bile rasprodane.

Foto: PROMO

Time je MOŽEŠ VIDJETI SVE, pored dosadašnjih rekorda u ostatku svijeta, oborio i jedan rekord u Hrvatskoj: postao je filmom s najbrže rasprodanom pretpremijernom projekcijom u zagrebačkoj Kinoteci! Ovih će dana Kinoteka, a vjerojatno i mnoga druga domaća kina, terminirati još projekcija ovog nadolazećeg dokumentarnog blockbustera koji je očito već sad izašao iz okvira vlastitog žanra i pretvorio se u kinematografski fenomen kakav se viđa jednom u desetljeću! S obzirom na reputaciju koja ga prati, salve pozitivnih kritika i očito ekstatične reakcije publike prognostičari koji se bave predviđanjem liste naslova koji će se početkom iduće godine naći u utrci za Oscara izuzetno su optimistični u vezi činjenice da bi MOŽEŠ VIDJETI SVE mogao postati prvim dokumentarcem u povijesti koji bi mogao dobiti nominaciju za tu najprestižniju nagradu u svijetu sedme umjetnosti u kategoriji najboljeg filma godine.





Podsjetimo, film MOŽEŠ VIDJETI SVE premijerno je prikazan kao projekcija iznenađenja na filmskom festivalu u Tellurideu, a riječ je o djelu koje prati zloglasnu osnivačicu tvrtke za znanstvenu tehnologiju Theranos iz Silicijske doline, Elizabeth Holmes koja trideset i četiri dana prije odlaska u zatvor poziva skeptičnu filmsku ekipu kako bi zabilježila svaki njezin korak. Ono što započne kao intiman portret zagonetne osuđenice, ubrzo se pretvara u nevjerojatno, trogodišnje putovanje u ponor...