Pretvara li se Laura Gnjatović u Jessicu Rabbit? Pogledajte taj stajling koji je sve oduševio

Laura Gnjatović, 29. 'Miss Universe Hrvatske', jedna je od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je već prošetala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

Misica, koja je privukla veliku pažnju obožavatelja, već sada je favoritkinja za prestižnu titulu, a u srijedu je sudjelovala u natjecanju nacionalnih kostima.

Foto: TEERA NOISAKRAN

Među kandidatkinjama koje su modnim kombinacijama predstavljale posebnosti svojih država, Laura se posebno istaknula. Predstavila je Hrvatsku u srebrnoj kreaciji Jurja Zigmana, inspiriranoj plemenitom periskom, zaštićenom i gotovo izumrlom školjkom koja je simbol Jadrana.

Isti je dan prošetala i u kupaćem kostimu te već spomenutoj večernjoj haljini. No iza glamura krije se vrlo naporan tempo.

- Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u tapeove, ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja - ispričala je Zadranka.

Foto: TEERA NOISAKRAN

Nakon što je za In magazin otkrila koliko je naporan dan jedne misice na ovako prestižnom natjecanju, za Dnevnik.hr pokazala je i kako joj izgledaju stopala nakon cijelog dana u visokim štiklama. Ipak, kada je riječ o očekivanjima, skromna je i prizemljena: 'S bilo kakvim plasmanom bih bila zadovoljna. Naravno da ciljam na što veći, ali i da ga ne ostvarim, znam da sam dala sve od sebe.

Inače, ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri. Osim što studira sestrinstvo u Dubrovniku, Laura radi i u jednoj poliklinici. Osim toga, ova ljepotica drži do svog fizičkog izgleda te se redovno bavi sportom, a govori čak tri strana jezika.

Foto: Instagram

U svijetu mode Laura se sigurno istaknula svojom impresivnom visinom od 191 cm, a ta joj je činjenica vjerojatno prigospodarila i određenu prednost u svijetu sporta, budući da se Laura profesionalno bavi i odbojkom. Na modnoj se pisti pojavila krajem prošle godine, a osim spomenutih, neki od njenih interesa su i umjetnost te priroda, a posebnu ljubav gaji i prema životinjama.

Podsjetimo, do finala su ostala tek dva dana, a svi se pitaju može li kruna napokon u Hrvatsku?

- Nadam se da će sve proći u redu i da ćemo se idući put čuti s ovakvom perspektivom jer će ovdje nešto stajati - poručila je Laura, pokazujući krunu.

Foto: Instagram