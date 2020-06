Prevareni i ostavljeni: Marijan ulovio ženu sa susjedom u svom krevetu, Jurici otkazana svadba

<p>Kandidati 13. sezone showa 'Ljubav je na selu' predstavili su se u nedjelju navečer, a većinu ih povezuje činjenica da su ih u vezama, odnosno brakovima prevarile ili ostavljale žene. Tako barem oni kažu... Nesretne ljubavi nagnale su ih da se prijave u reality. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p><strong>Marijan Ceravac </strong>(69) živio je i radio u Americi gdje je proveo gotovo 40 godina. Iza njega je, kako kaže, bogato životno iskustvo. Vozio je B. B. Kinga, Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera, Oprah Winfrey... Zvali su ga 'hrvatskom senzacijom'. </p><p>Ljubitelj žena pred matičara je stao čak tri puta. Prva supruga bila mu je Slovenka, a uhvatio ju je u svom krevetu sa susjedom.</p><p>- Jako me je pogodilo. Kad dođeš doma i nađeš susjeda u svojoj kući. Nije mi baš pasalo. Jednostavno smo se rastali - rekao je. Druga žena mu je bila iz Kine, a treća iz Bosne i Hercegovine. Sada je sam. </p><p>- Moja druga ljubav umrla je 2015. Fali mi jako i dan danas. Ali trebam ići dalje, ne mogu tako živjeti - kaže Marijan. </p><p><strong>Neven Landek</strong> (26) iz Opatineca pored Ivanić Grada obožava život na selu. Za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti sa prijateljima i zabavljati se. S bivšom djevojkom živio je tri godine, a ona ga je varala četiri mjeseca. </p><p>- Varala me, sumnjao sam i drugi su mi govorili, ali im nisam vjerovao dok se nisam sam uvjerio. Razmišljao sam i ulovio sam je na najlakši mogući način. Zavukao sam joj se u auto i onda smo se vozili jedno pola sata, sat do njihovog odredišnog mjesta, do vikendice. Naposljetku je vidjela da sam u bunkeru - kaže Neven. </p><p><strong>Jurica Živoder</strong> (29) živi u Pokleku kod Samobora. Po zanimanju je električar, a bavi se vrtom, voćnjakom, ima ovce i konje.</p><p>- Dobro bi mi došla ženska pomoć da ne radim sve sam - rekao je Živoder koji je bio zaručen. Vjenčanje su planirali prošle godine, a najbolji prijatelj Drago trebao mu je biti vjenčani kum. Sve su otkazali... </p><p>- I dalje smo dobri prijatelji, nema tu zamjerki. Nije išlo. Niti ja krivim nju, niti ona mene. Takav je život - kaže Jurica. Ne planira se seliti čak ni ako je njegova djevojka iz nekog drugog grada. </p><p>- U današnje vrijeme nema ljubavi - kaže <strong>Zoran Mudri</strong> (40) iz Macineca, koji stiže u 'Ljubav je na selu' kako bi tu misao promijenio. Prije 17 godina preživio je tešku prometnu nesreću kada je sletio vozeći više od 190 kilometara na sat. Tjedan dana je bio u komi s teškim ozljedama glave, a ukupno 27 dana proveo je u bolnici. Četiri mjeseca je bio nepokretan. </p><p>Pet godina je bio u vezi i zaručio se. Kad je nastradao i bio u bolnici, onda ga je djevojka ostavila. </p><p>- Od onda sam dosta razočaran. Problem s današnjim curama je taj što previše biraju dečke koji nešto imaju, koji voze dobra kola, imaju dobru plaću. Da previše ne rade, ali da dobro žive - govori Zoran koji ne vjeruje u ljubav. </p><p>Kaže da mu ne treba žena da mu pomaže oko poslova oko kuće, ali bi volio s nekom provoditi vrijeme da ne bude sam. Traži djevojku koja je pametna i normalna, a bujne grudi nisu na odmet.</p><p>Iz Punata na Krku stiže <strong>Danijel Karabaić </strong>(49). Po struci je elektrotehničar, 20 godina je radio na kruzeru, a sada ima svoje apartmane i radi u svom masliniku. Jedino što mu nedostaje je žena s kojom bi dijelio baš sve.</p><p>Bio je u braku deset godina, no nije im uspjelo. Budući da žena nije bila iz Hrvatske, brak im je puknuo jer se ona vratila u svoju domovinu. </p><p>- To je bila njezina odluka i to sam ja poštivao. Taj razvod mi je bio jedno od najbolnijih životnih iskustava. Trebalo mi je neko vrijeme nakon razvoda da sve to prihvatim, posložim sebi u glavi. Mislim da sam spreman za nove izazove - kaže Danijel. </p><p> </p>