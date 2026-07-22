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RASKOL JOLIE-PITT

Prezimena Pitt želi se riješiti i Vivienne: Predala je službeni zahtjev za promjenu

Piše Magdalena Mucić,
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Prezimena Pitt želi se riješiti i Vivienne: Predala je službeni zahtjev za promjenu
Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
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Vivienne je četvrto od šestero djece Jolie-Pitt koje je odlučilo odbaciti prezime svog oca. Shiloh je još 2024. službeno promijenila prezime, a Maddox i Zahara čekaju odobrenje suda. Rasprava je zakazana za rujan

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Vivienne Jolie-Pitt pokrenula je potupak na sudu u Los Angelesu kako bi iz prezimena uklonila očevo prezime Pitt.
Kći glumaca Angeline Jolie i Brada Pitta, punim imenom Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, kao razlog promjene u sudskim dokumentima je navela samo 'osobni razlozi', javlja časopis People.

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Vivienne je još u svibnju 2024. u kazališnoj knjižici za broadwayski mjuzikl 'The Outsiders', na kojem je radila kao pomoćna producentica zajedno s majkom, bila je potpisana samo kao Vivienne Jolie. O njenom zahtjevu o službenom uklanjanju prezimena Pitt, sud će raspravljati 2. studenog. 

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Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Vivienne je četvrto od šestero djece Jolie-Pitt koje je odlučilo odbaciti prezime svog oca. Zahara je nedavno zatražila da se službeno zove Zahara Marley Jolie, dok je Maddox podnio zahtjev za promjenu imena u Maddox Chivan Jolie. O njihovim zahtjevima raspravljat će se u rujnu. Shiloh je još 2024. godine službeno promijenila ime u Shiloh Jolie. Par ima još dvoje djece, Paxa i Knoxa.

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Vivienne, koja je rođena u srpnju 2008. zajedno s bratom blizancem Knoxom, najmlađa je od šestero djece koje imaju Angelina Jolie i Brad Pitt. Djeca su se udaljila od oca nakon burnog razvoda njihovih roditelja 2016. godine, nakon dvije godine braka i više od 10 godina veze. Njihov razvod službeno je okončan krajem 2024. nakon dugotrajne pravne bitke, no bivši supružnici i dalje vode spor oko francuske vinarije Château Miraval, koju su nekoć zajedno posjedovali.
 

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