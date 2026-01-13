Preživio pad koji ga je mogao ostaviti nepokretnim pa osvojio Hollywood i srca slavnih žena

Orlando Bloom rođen je 13. siječnja 1977. godine u Engleskoj, gdje je odrastao sa sestrom Samanthom. Kao dječak vjerovao je da mu je biološki otac Harry Bloom, majčin suprug koji je preminuo kada su mu bile tek četiri godine. Tek kasnije je saznao da mu je otac zapravo Colin Stone, obiteljski prijatelj, koji mu je postao zakonski skrbnik nakon Harryjeve smrti.

Sonia Bloom djecu je odmalena učila umjetnosti te ih je ohrabrivala da se bave raznim hobijima, a Orlando se zaljubio u kazalište. Još u osnovnoj školi glumio je u predstavama, a imao je 16 godina kada se preselio u London kako bi učio glumu. Na filmu je debitirao 1997. godine u biografskom filmu o Orcaru Wildeu, "Wilde". Nastavio se školovati u prestižnom Guildhallu. Dok je ondje studirao glumu, doživio je nesreću koja je umalo bila tragična. S prijateljima je preskakao s jednog balkona na drugi, poskliznuo se te je pao s trećega kata. Slomio je kralježnicu i liječnici su isprva mislili da će ostati nepokretan. Nakon nekoliko operacija i intenzivne terapije potpuno se oporavio.

Actor Bloom poses at the premiere of "The Promise" in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Samo nekoliko dana prije nego što je završio studij, Bloom je dobio ulogu u trilogiji "Gospodar prstenova" Petera Jacksona napravljenoj po istoimenim knjigama J.R.R. Tolkiena. Prvi dio trilogije "Prstenova družina" osvojio je čitav svijet te je rušio sve rekorde, a mladom Bloomu donio je svjetsku slavu. U filmovima je utjelovio vilenjaka Legolasa Greenleafa, koji mu je lansirao karijeru i osigurao mu mjesto u samom vrhu Hollywooda.

Samo dvije godine nakon velikoga uspjeha, Bloom je dobio ulogu nježnoga Willa Turnera u "Piratima s Kariba", još jednom neupitnom filmskom hitu. Nastavio je nizati velike uloge, a 2004. se uz Brada Pitta pojavio u filmu "Troja". U "Kraljevstvu nebeskom" Ridleyja Scotta i "Elizabethtown" Camerona Crowea imao je glavne uloge, a 2006. godine glumio je u trileru "Haven" sa Zoe Saldanom, koji je koproducirao.

Ellie Goulding wedding | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Nakon nekoliko uloga u filmovima koji nisu uspjeli ostvariti veće uspjehe na blagajnama kina, vratio se radu s Jacksonom te se ponovno pojavio kao Legolas u trilogiji "Hobit". Prije par godina uplovio je i u svijet serija u naslovu "Carnival Row", a na sceni je i dalje više nego aktivan. Glumio je na West Endu i na Broadwayju, a njegovi likovi iz poznatih serijala filmova korišteni su i u video igricama.

Slovi kao veliki zavodnik, ljubio je nekoliko poznatih dama

Orlando Bloom je od početka karijere na glasu i kao veliki zavodnik. Prva javna veza bila mu je ona s kolegicom Kate Bosworth, s kojom je hodao tri godine. Prekinuli su 2006., a godinu kasnije mediji su se raspisali o njegovoj vezi s manekenkom Mirandom Kerr. Par je zaruke objavio u lipnju 2010., a vjenčali su se samo mjesec dana kasnije. Sina su dobili 2011., no kada je on imao dvije godine Kerr i Bloom su objavili da se rastaju.

Oscars 2013 - Vanity Fair Party | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Godine 2014. bio je u vezi s francuskom kolegicom Norom Arnezeder.

Nakon nje uslijedila je turbulentna veza s pjevačicom Katy Perry. Vezu su započeli 2016., no samo godinu kasnije objavili su da se razilaze. Nakon par mjeseci su se pomirili te su se na Valentinovo 2019. godine i zaručili. Katy Perry je u spotu za pjesmu "Never Worn White" otkrila da je trudna, a kćerkicu Daisy dobili su u kolovozu 2020. godine. Na ljeto prošle godine objavili su da se razilaze, a njihova veza je od onda došla u centar pažnje medija diljem svijeta zbog nagađanja o razlozima njihova prekida. Perry je već nekoliko mjeseci u vezi s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, dok Bloom detalje o svom privatnom životu drži za sebe.