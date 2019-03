Preživjela teški moždani udar, a imala 5 posto šanse za život

Glumica i bivša manekenka Sharon Stone jučer je proslavila 61. rođendan, a jedna je od onih žena koja pokazuje da su godine samo broj.

Rodila se 10. ožujka 1958. u Meadvilleu u Pennsylvaniji, a kao dijete bila je jako inteligentna pa je preskočila prvi razred i išla u drugi sa svega pet godina. Njezina sestra Kelly Stone prisjetila se tih mladenačkih trenutaka pa je povodom rođendana objavila njihove fotografije dok su bile djeca.

Bilo je je tek 17 kada je osvojila titulu Miss Pennsylvanije što joj je omogućilo da postane model u raznim kampanjama. S 22 godine debitirala je u filmu Woody Allena 'Sjećanja na zvjezdanu prašinu'. Poslije toga nizale su se razne uloge, a glumila je i s Arnoldom Schwarzeneggerom (71).

Za ulogu u trileru 'Casino' nagrađena je Zlatnim globusom, a najveći utisak u karijeri ostavila je erotska drama 'Sirove strasti'. Partner joj je bio Michael Douglas (74), a zbog golišavih scena prati ju imidž fatalne zavodnice.

Iza sebe ima dva propala braka, s Philom Bronsteinom (68) i Michaelom Greenburgom (67), a posvojila je čak tri sina, Roana (18), Quinna (12) i Lairda (13).

Najveće čudo dogodilo se 21. rujna 2001. kada je Sharon doživjela teški moždani udar, a liječnici su joj davali samo pet posto šanse za život. Godinama nije mogla govoriti, čitati ni pisati, ali je preživjela.

Veliku pažnju privukla je početkom veljače na rođendanskom tulumu rokera Stevena Tylera (70) kada je odjenula crnu mrežastu haljinu i ispod nje bodi. Kada su ju vidjeli, mnogi nisu vjerovali da će za svega mjesec dana Sharon proslaviti 61. rođendan. Jednom prilikom izjavila je da gotovo nikad nije na dijeti.

- Volim jesti kao i svaka normalna osoba i jedem kad god sam gladna - rekla je Sharon, a što se tiče estetskih operacija, ne krije da je njihov pobornik. Ipak, s prvim borama se teško nosila.

- Četrdesetima sam došla do trenutka kad sam se zatvorila u kupaonicu s bocom vina, zaključala vrata i rekla: 'Ne izlazim van dok u potpunosti ne prihvatim svoj izgled.' Mislim da vječna ljepota ne postoji. To je samo uvriježeni izraz. To je apsurdno i nemoguće. Preživjela sam moždani udar i vrlo sam zahvalna na činjenici da uopće mogu stariti - ispričala je Sharon jednom prilikom.