Na svoje profile #MeToo su objavile glumice Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, a za njima još stotine drugih žena. Protiv Weinsteina je među prvima javno progovorila Rose McGowan

<p>Iako mnogi povezuju pokret #MeToo s aferom <strong>Weinstein</strong>, koja je krenula u listopadu 2017., riječ je o mnogo starijoj kampanji. Izvorno potječe iz 2006., kad je ovu krilaticu prva preko MySpacea objavila aktivistica <strong>Tarana Burke </strong>(47), koja je i sama bila žrtva seksualnog zlostavljanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No tek kad se ove krilatice sjetila glumica <strong>Alyssa Milano</strong> (47) 15. listopada 2017. i objavila je na društvenim mrežama, potaknula je slavne holivudske žene da prekinu šutnju o svojim neugodnim iskustvima.</p><p>- Sve one koje na svojem profilu objave #MeToo dat će do znanja da su imale loša iskustva i tek će se tako vidjeti koliko je ovaj problem velik - rekla je Milano i ubrzo je slijedio odgovor.</p><p>Na svoje profile #MeToo su objavile slavne američke glumice <strong>Ashley Judd </strong>(52), <strong>Jennifer Lawrence</strong> (30), <strong>Uma Thurman </strong>(50), a za njima još stotine drugih poznatih i manje poznatih žena. Protiv Weinsteina je među prvima javno progovorila <strong>Rose McGowan </strong>(47).</p><p>- Weinstein me je natjerao na oralni seks u hotelu na festivalu u Sundanceu 1997., kad sam imala 23 i upravo sam snimila film ‘Vrisak’. Sad, kad je vidio da vrag nosi šalu, ponudio mi je milijun dolara da šutim - rekla je McGowan, koja je dobila tužbu i odštetu od 100.000 dolara.</p><p>Ashley Judd se prisjetila da ju je Weinstein namamio u hotelsku sobu pod izlikom poslovnog sastanka i filmske uloge.</p><p>- Pojavio se u kućnom ogrtaču i pitao me bih li ga masirala i gledala dok se tušira. Odbila sam, a pokušao mi se osvetiti tako da mi uništi karijeru - rekla je.</p><p>Njezine navode potvrdio je i redatelj <strong>Peter Jackson</strong> (58), koji je rekao da ju je Weinstein maknuo s popisa glumica kojima se daju uloge. I <strong>Mira Sorvino </strong>(52) ispričala je svoje iskustvo s predatorom.</p><p>- Maltretirao me je u hotelskoj sobi 1995. Počeo mi je masirati ramena, a zatim me fizički pokušao savladati i počeo me proganjati po sobi - rekla je glumica, a redatelj Jackson je i u ovom slučaju potvrdio da mu je Weinstein rekao da je ne uzima u njegove filmove.</p><p><strong>Salma Hayek </strong>(54), koju je proslavila uloga slikarice<strong> Fride Kahlo</strong>, rekla je da je i nju Weinstein ucjenjivao tijekom snimanja filma 2002.</p><p>- Nakon što sam u nekoliko navrata uspjela izbjeći njegove nasrtljive pokušaje, pribjegao je prijetnjama: ‘Ubit ću te! Nemoj misliti da ne mogu!’ - ispričala je.</p><p>Oglasila se i <strong>Cara Delevingne </strong>(28) putem Instagrama. Napisala je: 'Osjećala sam se grozno tijekom sastanka s Weinsteinom, na koji me je pozvao u svoju hotelsku sobu. U jednom trenutku rekla sam mu da izlazim, a on me otpratio do vrata i onda tijelom zatvorio izlaz. Pokušao me poljubiti u usta, ali sam uspjela pobjeći'.</p><p>I <strong>Angelina Jolie</strong> (45) se prisjetila situacije s Weinsteinom 1998., kad je imala 23 godine.</p><p>- Počeo me nagovarati na seks, ali sam mu se žestoko oduprla. Tad sam odlučila da više nikad neću ići na audicije za njegove filmove te da ću i druge kolegice upozoriti na moje užasno iskustvo - rekla je Jolie.</p><p>Jedino je trostruka oskarovka <strong>Meryl Streep </strong>(71) rekla da nikad nije imala nemoralnih ponuda.</p><p>- Valjda zato što mi se na licu vidi da bi, kad bi netko i pokušao nešto takvo, odmah dobio nogu u jaja - objasnila je.</p>