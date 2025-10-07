Obavijesti

Show

Komentari 1
USPOMENA NA ČETIRI KOTAČA

Priča koja je osvojila regiju: Kako je Halid Bešlić podigao vrijednost jednog Renaulta

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Priča koja je osvojila regiju: Kako je Halid Bešlić podigao vrijednost jednog Renaulta
4
Zagreb: Koncert Halida Bešlića prve večeri RujanFesta na Bundeku | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Još 2017. lokalni portal iz Donje Dubrave pisao je o posebnom prijateljstvu obožavatelja Marina i Halida. Njihovi susreti i zajednička vožnja pretvorili su automobil u uspomenu neprocjenjive vrijednosti

Nakon kratke i teške bolesti u utorak nas je zauvijek napustio Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe. Imao je 71 godinu. Njegove pjesme obilježile su živote generacija, a njegova toplina i skromnost učinile su ga posebnim i bliskim ljudima širom regije. Priča iz Donje Dubrave iz 2017. možda najbolje pokazuje koliko je legendarni pjevač znao usrećiti ljude oko sebe. 

Te je godine o njoj pisao lokalni portal donjadubrava.hr, a glavni junak bio je tad 22-godišnji Marin Dolenec, veliki Halidov obožavatelj. Godinama je odlazio na koncerte, skupljao sve njegove CD-e i za 20. rođendan dobio tortu s Halidovim likom.

OSTAVIO NEIZBRISIV TRAG Zvijezde, fanovi i političari iz BiH tuguju za Halidom: Tvoj glas će zauvijek ostati dio nas
Zvijezde, fanovi i političari iz BiH tuguju za Halidom: Tvoj glas će zauvijek ostati dio nas

Njegova želja bila je samo jedna, upoznati svog idola. To mu se i ostvarilo 2016. godine u Domašincu, u Disco klubu Šampion, kad ga je Halid nakon koncerta primio i razgovarao s njim pola sata. Marin mu je pokazao fotografiju rođendanske torte, a Halid mu je potpisao cijelu kolekciju CD-a. Posebno ga je razveselila torta pa je zamolio Marina da mu pošalje fotografiju.

Foto: Facebook

Kad je Marin spomenuo da toga ljeta planira posjetiti Sarajevo, Halid ga je pozvao da dođe na njegovo imanje u Semizovcu kraj Vogošće, gdje provodi većinu vremena kad nije na koncertima. Marinovo iskreno oduševljenje susretom nije razveselilo samo Halida, nego i cijeli njegov bend i prateće vokale, koji su mu obećali da će na svakom koncertu ubuduće imati ulazak u backstage.

TUGA NA ESTRADI Neda Ukraden dirljivim riječima ispratila legendarnog Halida
Neda Ukraden dirljivim riječima ispratila legendarnog Halida

Već u studenom iste godine Marin je krenuo put Semizovca. Halidu je donio međimurske proizvode, kupinovo vino, med i bučino ulje, koje je pjevača posebno zanimalo. Halid mu je zauzvrat poklonio svoj najnoviji CD i parfem 'Miljacka', izrađen u limitiranoj seriji. Marin je odsjeo u apartmanu u Halidovom motelu. Dva dana družili su se uz jutarnje kave, a ostatak vremena Marin je iskoristio za obilazak Sarajeva.

Nekoliko mjeseci kasnije ponovno se uputio u Semizovac. Halid ga je dočekao ispred motela, a potom su zajedno otišli na ručak u restoran 'Kulin dvori', gdje je pala janjetina. Nakon ručka provozali su se selom, a Marin je ponovno donio bučino ulje i med, jer je znao da ih Halid posebno voli.

Foto: Facebook

Tom prilikom pjevač se zainteresirao za Dobravu i ljepote rijeke Drave, koje mu je Marin pokazivao kroz fotografije raftinga na mobitelu. Na Halidovom koncertu u Koprivnici Marin je imao priliku upoznati i svoju majku s idolom. Posebno je bio ponosan jer je svog idola vozio u vlastitom Renault Meganu. Toliko ponosan da je u šali govorio kako će, kad ga jednom bude prodavao, cijenu podići za dvije tisuće eura jer se u njemu vozio Halid Bešlić.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025