Priča koja je osvojila regiju: Kako je Halid Bešlić podigao vrijednost jednog Renaulta

Nakon kratke i teške bolesti u utorak nas je zauvijek napustio Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe. Imao je 71 godinu. Njegove pjesme obilježile su živote generacija, a njegova toplina i skromnost učinile su ga posebnim i bliskim ljudima širom regije. Priča iz Donje Dubrave iz 2017. možda najbolje pokazuje koliko je legendarni pjevač znao usrećiti ljude oko sebe.

Te je godine o njoj pisao lokalni portal donjadubrava.hr, a glavni junak bio je tad 22-godišnji Marin Dolenec, veliki Halidov obožavatelj. Godinama je odlazio na koncerte, skupljao sve njegove CD-e i za 20. rođendan dobio tortu s Halidovim likom.

Njegova želja bila je samo jedna, upoznati svog idola. To mu se i ostvarilo 2016. godine u Domašincu, u Disco klubu Šampion, kad ga je Halid nakon koncerta primio i razgovarao s njim pola sata. Marin mu je pokazao fotografiju rođendanske torte, a Halid mu je potpisao cijelu kolekciju CD-a. Posebno ga je razveselila torta pa je zamolio Marina da mu pošalje fotografiju.

Foto: Facebook

Kad je Marin spomenuo da toga ljeta planira posjetiti Sarajevo, Halid ga je pozvao da dođe na njegovo imanje u Semizovcu kraj Vogošće, gdje provodi većinu vremena kad nije na koncertima. Marinovo iskreno oduševljenje susretom nije razveselilo samo Halida, nego i cijeli njegov bend i prateće vokale, koji su mu obećali da će na svakom koncertu ubuduće imati ulazak u backstage.

Već u studenom iste godine Marin je krenuo put Semizovca. Halidu je donio međimurske proizvode, kupinovo vino, med i bučino ulje, koje je pjevača posebno zanimalo. Halid mu je zauzvrat poklonio svoj najnoviji CD i parfem 'Miljacka', izrađen u limitiranoj seriji. Marin je odsjeo u apartmanu u Halidovom motelu. Dva dana družili su se uz jutarnje kave, a ostatak vremena Marin je iskoristio za obilazak Sarajeva.

Nekoliko mjeseci kasnije ponovno se uputio u Semizovac. Halid ga je dočekao ispred motela, a potom su zajedno otišli na ručak u restoran 'Kulin dvori', gdje je pala janjetina. Nakon ručka provozali su se selom, a Marin je ponovno donio bučino ulje i med, jer je znao da ih Halid posebno voli.

Foto: Facebook

Tom prilikom pjevač se zainteresirao za Dobravu i ljepote rijeke Drave, koje mu je Marin pokazivao kroz fotografije raftinga na mobitelu. Na Halidovom koncertu u Koprivnici Marin je imao priliku upoznati i svoju majku s idolom. Posebno je bio ponosan jer je svog idola vozio u vlastitom Renault Meganu. Toliko ponosan da je u šali govorio kako će, kad ga jednom bude prodavao, cijenu podići za dvije tisuće eura jer se u njemu vozio Halid Bešlić.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL