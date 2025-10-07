Još 2017. lokalni portal iz Donje Dubrave pisao je o posebnom prijateljstvu obožavatelja Marina i Halida. Njihovi susreti i zajednička vožnja pretvorili su automobil u uspomenu neprocjenjive vrijednosti
Priča koja je osvojila regiju: Kako je Halid Bešlić podigao vrijednost jednog Renaulta
Nakon kratke i teške bolesti u utorak nas je zauvijek napustio Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe. Imao je 71 godinu. Njegove pjesme obilježile su živote generacija, a njegova toplina i skromnost učinile su ga posebnim i bliskim ljudima širom regije. Priča iz Donje Dubrave iz 2017. možda najbolje pokazuje koliko je legendarni pjevač znao usrećiti ljude oko sebe.
Te je godine o njoj pisao lokalni portal donjadubrava.hr, a glavni junak bio je tad 22-godišnji Marin Dolenec, veliki Halidov obožavatelj. Godinama je odlazio na koncerte, skupljao sve njegove CD-e i za 20. rođendan dobio tortu s Halidovim likom.
Njegova želja bila je samo jedna, upoznati svog idola. To mu se i ostvarilo 2016. godine u Domašincu, u Disco klubu Šampion, kad ga je Halid nakon koncerta primio i razgovarao s njim pola sata. Marin mu je pokazao fotografiju rođendanske torte, a Halid mu je potpisao cijelu kolekciju CD-a. Posebno ga je razveselila torta pa je zamolio Marina da mu pošalje fotografiju.
Kad je Marin spomenuo da toga ljeta planira posjetiti Sarajevo, Halid ga je pozvao da dođe na njegovo imanje u Semizovcu kraj Vogošće, gdje provodi većinu vremena kad nije na koncertima. Marinovo iskreno oduševljenje susretom nije razveselilo samo Halida, nego i cijeli njegov bend i prateće vokale, koji su mu obećali da će na svakom koncertu ubuduće imati ulazak u backstage.
Već u studenom iste godine Marin je krenuo put Semizovca. Halidu je donio međimurske proizvode, kupinovo vino, med i bučino ulje, koje je pjevača posebno zanimalo. Halid mu je zauzvrat poklonio svoj najnoviji CD i parfem 'Miljacka', izrađen u limitiranoj seriji. Marin je odsjeo u apartmanu u Halidovom motelu. Dva dana družili su se uz jutarnje kave, a ostatak vremena Marin je iskoristio za obilazak Sarajeva.
Nekoliko mjeseci kasnije ponovno se uputio u Semizovac. Halid ga je dočekao ispred motela, a potom su zajedno otišli na ručak u restoran 'Kulin dvori', gdje je pala janjetina. Nakon ručka provozali su se selom, a Marin je ponovno donio bučino ulje i med, jer je znao da ih Halid posebno voli.
Tom prilikom pjevač se zainteresirao za Dobravu i ljepote rijeke Drave, koje mu je Marin pokazivao kroz fotografije raftinga na mobitelu. Na Halidovom koncertu u Koprivnici Marin je imao priliku upoznati i svoju majku s idolom. Posebno je bio ponosan jer je svog idola vozio u vlastitom Renault Meganu. Toliko ponosan da je u šali govorio kako će, kad ga jednom bude prodavao, cijenu podići za dvije tisuće eura jer se u njemu vozio Halid Bešlić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+