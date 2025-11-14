Priča zbog koje se proslavila ima tužnu pozadinu: Evo gdje je danas slavna Pipi Duga Čarapa

Švedska književnica za djecu Astrid Lindgren rođena je 14. studenog 1907. godine, a jedna od njezinih najpopularnijih knjiga je "Pipi Duga Čarapa". Pipi je svjetlo dana ugledala prije točno 80 godina, a Lindgren je objavila brojne naslove tijekom karijere te je radila kao urednica za dječju književnost za jednu izdavačku kuću.

Foto: Imdb

Zbog privatnog života je književnica bila nekoliko puta na udaru javnosti. Nakon srednje škole zaposlila se u lokalnim novinama u rodnom Vimmerbyju, gdje je započela vezu s glavnim urednikom. Zbog afere se preselila u Stockholm gdje je rodila sina Larsa, no dječak je bio u sirotištu te su ga s četiri godine vratili majci. Jedno vrijeme je radila kao tajnica u jednom auto-klubu te se 1931. godine udala za svoga šefa, Sturea Lindgrena. Kćer Karin rodila je 1934., a zbog nje je osmislila lik Pipi duge čarape. Karin je bila teško bolesna, a majka joj je često čitala priče te je napisala "Pipi Dugu Čarapu" dok ju je njegovala. Autorica je kasnije pričala da je Pipi nastala u najtežim trenucima njezina života. Knjiga je objavljena u više od sto zemalja svijeta te joj je osigurala mjesto među najpopularnijim piscima za djecu.

Pipi je osmogodišnju glumicu proslavila preko noći

"Pipi Duga Čarapa" ima i filmsku inačicu koja je objavljena 1969. godine, a najjaču djevojčicu na svijetu utjelovila je švedska glumica Inger Nilsson. Imala je samo osam godina kada je glumila Pipi, a odabrana je među čak 8000 djevojčica. Uloga ju je proslavila preko noći, ali joj kasnije, nažalost, nije donijela mnogo koristi. Sa svojim se proslavljenim likom ni općenito nije slagala.

Recording of "Wir lieben Fernsehen" | Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

- Pipi je bila sasvim drugačija od mene, ja sam bila povučena djevojčica i karakterom različita od nje - rekla je glumica jednom prilikom. Inger je u jednom intervjuu rekla da nikada nije dobila honorar za poznatu ulogu zbog tadašnjih zakona. Zbog toga su fanovi filma prikupljali donacije za nju i njezine kolege iz "Pipi Duge Čarape".

Nakon filma Inger je htjela nastaviti glumačku karijeru, no nije se uklapala nigdje jer su ju svi doživljavali kao Pipi Dugu Čarapu. Radila je na nekoliko projekata, od kojih je najpoznatiji kriminalistička serija "Der Kommissar und das Meer" koja se emitirala od 2007. do 2021. godine. Glumila je i u kazalištu. Od glume se oprostila te se zaposlila kao tajnica u jednoj ordinaciji u Stockholmu.