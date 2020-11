Pričala kako ima još samo šest mjeseci života pa ušla u reality

Pratitelji su bili skeptični oko njezine bolesti s obzirom na to da je sat vremena nakon što je navodno primila prvu kemoterapiju, otišla u jedan klub u kojem je nastupao njezin bivši dečko, pjevač Dado Glišić

<p>Ljubitelji realityja šokirali su se kada su na vratima luksuzne vile 'Zadruga' ugledali problematičnu starletu i pjevačicu <strong>Zerinu Hećo</strong>. Djevojka je godinama unazad poznata i kao reality igrač, a sudjelovala je u Parovima te drugoj sezoni Zadruge. </p><p>Iako je rekla kako više nikada neće uči u reality, Zerina se vratila, tvrdi, jača nego ikada. No krenimo redom...Pjevačica je prije dvije godine u 'Zadruzi' doživjela psihički slom, gledatelji su molili produkciju da je izbace iz showa s obzirom na to da joj psihičko stanje nije dobro.</p><p> </p><p>Gledatelji su ostali šokirani i kada je Zerina u emisiji uživo obrijala glavu, tvrdeći kako je to napravila kao znak podrške svim ženama koje se bore sa zloćudnom bolešću. </p><p>Nakon izlaska iz realityja, Hećo je na društvenim mrežama objavila potvrdu kako boluje od teške depresije, a tvrdila je i kako joj je dijagnosticiran tumor te kako ima još samo šest mjeseci života. </p><p>Pratitelji su bili skeptični oko toga s obzirom na to da je sat vremena nakon što je navodno primila prvu kemoterapiju, otišla u jedan klub u kojem je nastupao njezin bivši dečko, pjevač <strong>Dado Glišić. </strong></p><p>Donijela je tortu, molila zaštitare da ju puste u klub, vikala, plakala i sve prenosila uživo na svom Instagramu. No zaštitari ju nisu htjeli pustiti. </p><p>Istu večer krenuo je medijski rat između Dade i Zerine. Pjevačica je na društvenim mrežama otkrila kako ju je mjesecima fizički i psihički zlostavljao, a sve razgovore podijelila je sa svojim pratiteljima. </p><p>No mnogi su posumnjali u njezinu priču, a jedna od njih je i Hećina bivša prijateljica, reality zvijezda<strong> Jelena Krunić </strong>koja tvrdi kako je Zerina sociopat.</p><p> </p><p>- Vodila sam bitku protiv laži da je tamo neka osoba bolesna. Tvrdila sam kako laže da ide na kemoterapiju i skrenula vam pažnju na sociopata. Da, to je osoba koja želi pažnju pa makar bila i negativna. Večeras u show ulazi djevojka koja 'umire za šest mjesec'. Razmislite malo ljudi svojim glavama - napisala je Jelena. </p>