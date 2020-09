Pričala kako ju je zlostavljao pa mu odlučila dati još jednu šansu

Utjehu je brzo pronašla u Anđelu Rankoviću s kojim je tjednima izmjenjivala nježnosti. No nakon što ju je maneken zamijenio sa starletom Ivanom Marinković, Paula se odlučila vratiti bivšem dečku

<p>Odnosi u kontroverznom showu 'Zadruga' svakodnevno se mijenjaju. No gledatelji su ostali iznenađeni kada su novu priliku ljubavi odlučili dati <strong>Paula Hublin</strong> (21) i <strong>Fran Pujis</strong> (22). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Nakon što su danima iznosili 'prljav veš' jedan od drugom, Hrvati su nedavno ponovno stupili u ljubavni odnos. Paula je još na početku otkrila kako ju je Fran fizički zlostavljao, a cimerima je tvrdila kako ne postoji šansa da se pomire. </p><p>- Tukao me je. Nadrogirao se. Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje - rekla je Paula te nastavila:</p><p>- Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti. </p><p>Utjehu je brzo pronašla u <strong>Anđelu Rankoviću </strong>s kojim je tjednima izmjenjivala nježnosti. No nakon što ju je maneken zamijenio sa starletom Ivanom Marinković, Paula se odlučila vratiti bivšem dečku. </p><p>- Volim ga i lijepo mi je kraj njega. O njemu sam ružno pričala u afektu - rekla je Paula. Brojni cimeri su ju odmah napali komentirajući kako se pomirila iz očaja. </p><p>- Ovo su najveći foliranti. Ti njega ne voliš. Pomirila si se s njim jer nisi očekivala da će Anđelo naći novu djevojku. Čim uđe neki zgodni Zadrugar ti ćeš ga ponovno ostaviti - vikali su natjecatelji. </p>