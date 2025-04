Priče im se ne poklapaju! Maida otkrila što se dogodilo između nje i Miloša: Nema povratka

Maida Ribić, jedna od pobjednica najnovije sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', konačno je progovorila o svom odnosu s Milošem Mićovićem i razjasnila što se to točno dogodilo između njih dvoje. Iako je Miloš nakon showa tvrdio da se osjećao suvišnim i da se povukao iz odnosa s Maidi, ona je sada otkrila detalje koji bacaju potpuno novo svjetlo na njihov odnos.

Maida je pred oko 2.500 pratitelja na Instagramu otkrila kako je nakon finala showa, kad je proglašena pobjednicom i nakon što je Miloš dao svoju posljednju ružu, primijetila drastičnu promjenu u njegovom ponašanju.

- Nakon što sam dobila tu Miloševu ružu, njegova energija se potpuno promijenila. Tada sam primijetila da nešto nije u redu. Nakon toga sam ja dala izjave, on je dao izjave, a ja sam shvatila da se on nekako povukao - započela je.

Objasnila je kako je pokušala razgovarati s Milošem i pitati ga što se događa, ali njegov odgovor ju je iznenadio. Rekao joj je da mu je žao Barbare i što je morao odabrati jednu. Maida je istaknula kako tad nije imala negativan stav prema tome, naprotiv, rekla mu je da ga razumije i da to nije laka situacija.

Rekla je kako su tu večer finalisti slavili i bili dobro raspoloženi. Osim Miloša. Vanja, Marinela, Barbara, Šime i Maida dobro su se zabavili dok je Miloš stajao sa strane vidno loše raspoložen.

- Baš je širio negativnu energiju i svi su me pitali što se događa s Milošem, a ja sam im rekla da to pitaju Miloša - dodala je.

Istaknula je da su dan nakon ona i Miloš doručkovali s Vanjom i Šimom, a situacija između njih dvoje i dalje je nastavila biti napeta.

- Vanja i Šime su baš bili jako dobro raspoloženi, njih dvoje tako dobro vajbaju zajedno. Meni su oni bili super par, šteta što su stvari sipale drugačije - ispričala je.

Nakon doručka, čitava se ekipa uputila na let za Atenu. Od tamo je Miloš letio za Beograd dok je ostatak ekipe letio za Zagreb. Prema Maidinim riječima, Miloš je pristupio svima, ljubio ih, zagrlio, ali nije joj posvetio nikakvu posebnu pažnju.

Foto: RTL

Iako je narednih dana i tjedana pokušavala komunicirati s Milošem i razjasniti mu kako se u tom trenutku osjećala nelagodno, stvari se nisu popravile.

- Ja sam probala na sve načine, najjednostavnije, njemu objasniti da me u tim trenucima trebao zaštiti, a ne da druge djevojke dobiju dojam da je on i dalje zainteresiran. Dao im je prostora. Sve djevojke je zapratio na mrežama, svima je sve lajkao, sa svima se čuo, bio je s Barbarom. S nekoliko njih je i otišao na dejt - rekla je.

Foto: RTL

Priznala je kako se tad odlučila distancirati jer je shvatila da on, iako mu je 36 godina, nije zreo muškarac i kako, ako takve probleme u komunikaciji imaju na samom početku, što bi se tek dogodilo da su u vezi i da nastanu pravi problemi.

- On da je muško, on bi fino sjeo na vlak i došao u Sarajevo, da je zaista htio popričati sa mnom kako to u medijima tvrdi. Ali, taj vlak je davno napustio peron, moram vam priznati. Znam da ste svi navijali za nas, ali ta priča je gotova - zaključila je Maida i istaknula kako je taj live bio posljednji put da priča o Milošu.

Foto: RTL