'Prijatelji žele da im sredim kredit ili otpišem ugovoreni'

Uživjeti se u bilo koji lik mi je posao i s tim nisam imao problema, istaknuo je Matija Major (33). Glumac je snimio reklamu za banku nakon što je sudjelovao na castingu na poziv njegova agenta koji ga je fotografirao i snimio kratku scenu. Nekoliko dana poslije dobio je poziv da se pojavi na probi za kostime.

Foto: YouTube screenshot Major, koji je inače slobodni umjetnik, trenutačno radi na predstavi ‘20.000 milja ispod mora’ čija će premijera biti uskoro

- Iskreno, nisam očekivao da će me izabrati, ali redatelj je inzistirao - rekao je Major, kojem to nije prvo iskustvo u oglašavanju. Prije nekoliko godina je imao manju ulogu u reklami za mobilnog operatera. Snimanje je trajalo od osam do 16 sati i većinu tog vremena je, kaže glumac, utrošeno na pripreme frizure, šminke, kamere i osvjetljenja.

- Periode čekanja sam iskoristio za čitanje zabavnog romana - ispričao je Major. Ekipa na setu, od producenata i redatelja do kostimografkinje i frizerke, profesionalno su radili svoj posao i glumcu su na taj način omogućili da se usredotoči na svoju ulogu. Njegovi prijatelji su s vremenom shvatili da je zaista on u toj reklami koja se često vrti na televiziji.

- Oni koji su vidjeli reklamu prvo nisu bili sigurni da sam to ja, a onda su me, kroz šalu, pitali da im sredim povoljan kredit ili otpišem već ugovoreni - otkrio je glumac, koji nije isključivo vezan uz jedno kazalište pa se može posvetiti, ističe, istraživanju i baviti se različitim formama kazališnog izričaja. Kao profesionalni glumac surađuje s nekoliko stilski različitih kazališta, među kojima je izdvojio Kazalište 'Ivan Goran Kovačić', Malo kazalište lutaka Let i Dječje kazalište Dubrava, u kojem je nedavno imao premijeru autorske predstave 'Roza Hipnoza'.

- Trenutačno u istoj kući radimo na predstavi ‘20.000 milja ispod mora’, za što očekujemo da će biti veliki hit - ispričao je Major. Još u gimnaziji se počeo baviti kazalištem, a ispočetka je išao na razna natjecanja i smotre te je to kasnije preraslo u nešto više.

- Prvu profesionalnu ulogu imao sam u predstavi ‘Škrtac’ J. B. P. Molierea s Kazalištem slijepih i slabovidnih Novi život - prisjetio se glumac. Kaže da mu je teško od svih odigranih uloga odabrati najdražu jer se u svakoj izvedbi trudi dati najbolje od sebe i uživati u glumačkoj igri, ali može izdvojiti najtežu. Riječ je o predstavi 'Kućni pritvor' gradskoga kazališta Požega u kojemu je utjelovio dva lika.

- Jedan je korumpirani bezdušni odvjetnik, a drugi pretjerano brižna majka. Osim emocionalnog i psihičkog izazova prelaska iz jednog u drugi lik više puta tijekom predstave stalne promjene kostima su bile fizički iscrpljujuće - objasnio je Major. Potporu i kritiku u njegovu poslu mu daju uglavnom prijatelji koji ga poznaju i prate, no ipak među njima ima ljudi koji su mu posebno pomogli.

- Moram izdvojiti lutkaricu Vandu Vilić koja me je uvela u tajne lutkarstva i od koje sam naučio što je to kazališni proces te redatelja Marija Kovača koji godinama pokazuje veliko povjerenje u moj rad pozivajući me na stalne suradnje - istaknuo je glumac. Slobodno vrijeme, kada ga ima, provodi većinom uz dobru knjigu ili s prijateljima.

- Osim kazališta, od kojeg živim i koje mi je prva ljubav, oduvijek su me zanimale povijest, antropologija i filozofija, to su teme koje proučavam - zaključio je.