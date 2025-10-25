Obavijesti

buran život

Prijateljica Elizabeth Taylor otkrila koji je od osam muževa glumice bio najbolji u krevetu

Piše 24sata,
Prijateljica Elizabeth Taylor otkrila koji je od osam muževa glumice bio najbolji u krevetu
Prijateljica Elizabeth Taylor, modna dizajnerica Vicky Tiel, otkriva da je omiljeni partner pokojne glumice u krevetu bio Richard Burton

„Što očekuješ da radim, spavam sama?” poznata je izjava koju je Elizabeth Taylor rekla na vrhuncu svoje afere s Eddiejem Fisherom, koji je bio oženjen za Debbie Reynolds, a ona je tek ostala udovica..

Ta je rečenica toliko poznata da se 14 godina nakon Taylorine smrti 2011., posljednja velika holivudska supernova sada naziva „prvom reality zvijezdom” u dokumentarnoj seriji Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, koja se trenutno prikazuje na Fox Nationu, piše People.

Taylorina prijateljica, modna dizajnerica Vicky Tiel, rekla je da nije iznenađenje što ljudi i dalje govore o njoj.

- Bila je najpoznatija žena na planetu - kaže Tiel.

Njih dvije su se upoznale u Parizu 1964. Taylor je tada, sa svojim četvrtim suprugom Richardom Burtonom, željela odbaciti svoj formalni stil 50-ih — duge suknje i ukusne haljine.

- Bacila je staru odjeću, Diorov izgled i pripijena odijela. „Bilo je to tako staromodno. Sada su bile 60-e, seksualna revolucija. Elizabeth je to obožavala. Od tada je uvijek nosila moje mini haljine - rekla je dizajnerica.

Tiel je s njom putovala kasnih 60-ih i ranih 70-ih, provodeći mjesece s njom i njezinom pratnjom u najluksuznijim hotelima diljem Europe na raznim filmskim snimanjima.

- Razgovarale smo o seksu cijelo vrijeme. Omiljeni partner glumice u krevetu bio je Richard. Apsolutno. Bez ikakve sumnje. Njezin ljubavnik za cijeli život bio je Richard - otkrila je Tiel.

- Seks je shvaćala vrlo ležerno. Puno me naučila; ako se dogodi nešto loše, samo zakolutaš očima, nasmiješ se i ne brineš se. Uvijek bi se smijala i bila sretna. Bila je jako, jako sretna osoba - dodala je.

Elizabeth se za Burtona dvaput udala i od njega se dvaput razvela.

- Prije nego što je Richard  Burton umro, mislim dva dana ranije, nazvao me i rekao kako misli da neće još dugo živjeti. Želio je da ja i moj suprug kažemo Elizabeth da će je uvijek najviše voljeti - ispričala je Tiel.

