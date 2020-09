Jennifer Aniston, Lisa Kudrow i\u00a0Courteney Cox javile su se putem Skypea u\u017eivo, a Aniston je ujedno bila i jedna od prezenterica nagrada.\u00a0

- Mi \u017eivimo zajedno, cimerice smo jo\u0161 negdje od 1994. - odgovorila je Aniston u \u0161ali voditelju Jimmyju Kimmelu, nakon \u0161to je primijetio da Jennifer u\u017eiva u dobro poznatom dru\u0161tvu.\u00a0

Jedan je to od trenutaka ve\u010deri koji su ponajvi\u0161e razveselili fanove ovog kultnog sitcoma, o \u010dijem se ponovnom okupljanju i snimanju neprestano govori, no do realizacije jo\u0161 nije do\u0161lo. Po posljednjim napisima, originalna postava prijatelja trebala bi snimiti specijal epizodu\u00a0u kojoj \u0107e se pojaviti i\u00a0Ellen DeGeneres.