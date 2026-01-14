Prijateljstvo koje traje više od 40 godina: Ben i Matt skupa su dobili Oscara, opet rade zajedno

Matt Damon (55) i Ben Affleck (53), jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih prijateljskih parova u Hollywoodu, ponovno će udružiti snage u nadolazećem kriminalističkom trileru "The Rip" koji stiže na Netflix. Njihova suradnja samo je novo poglavlje u priči o prijateljstvu koje traje više od četrdeset godina, od odrastanja u Bostonu do osvajanja Oscara i suočavanja s najtežim životnim izazovima pod svjetlima reflektora.

Foto: Jeenah Moon

Njihov put, obilježen zajedničkim uspjesima, ali i privatnim borbama, svjedoči o vezi koja nadilazi profesionalnu suradnju i ostaje jedan od najčvršćih temelja u njihovim životima.

Od zajedničkog računa do Oscara

Prijateljstvo Damona i Afflecka započelo je osamdesetih godina u Cambridgeu, Massachusetts, gdje su živjeli samo dva bloka udaljeni jedan od drugoga. Upoznali su se kao dječaci, Damon je imao deset, a Affleck osam godina, a povezala ih je zajednička ljubav prema glumi i bejzbolu.

Ta je strast postala toliko snažna da su kao tinejdžeri otvorili zajednički bankovni račun na koji su uplaćivali novac zarađen na manjim poslovima kako bi mogli financirati putovanja na audicije u New York.

​- Bilo je neobično, ali trebali smo novac za audicije - ispričao je Damon.

Sve dok je jedan od njih imao posla, znali su da im neće isključiti struju. Njihov san ostvario se 1997. godine filmom "Dobri Will Hunting", za koji su zajedno napisali scenarij i u njemu glumili.

Foto: Profimedia

Film im je donio Oscara za najbolji originalni scenarij, čime su postali najmlađi dobitnici u toj kategoriji i lansirao ih među najveće holivudske zvijezde.

Prijateljstvo koje traje...

Dok su obojica slavili uspjehe, Affleckov privatni život često je bio pod lupom javnosti, posebice njegovi razvodi i borba s ovisnošću o alkoholu. Prošao je kroz razvod s Jennifer Garner, s kojom ima troje djece, a nedavno i s Jennifer Lopez. Tijekom tih teških razdoblja, Damon je bio njegova konstanta i najveća podrška. U nedavnom gostovanju u emisiji Howarda Sterna, Damon je potvrdio da vanjski pritisci nikada nisu utjecali na njihov odnos.

Foto: Profimedia

​- O, da, na naš odnos ne utječe ono što ljudi govore. Bio sam tu kroz sve to.

Na te je riječi Affleck emotivno reagirao.

​- To mi puno znači. To je ono što pravi prijatelj jest.

Dvojac se složio da im je zajedničko probijanje u svijetu slavnih pomoglo da ostanu prizemljeni.

Foto: Rocco Spaziani

​- Vaš se razvoj na neki način zaustavi u trenutku kada postanete slavni jer se svijet prema vama počne ponašati drugačije. Mislim da smo imali sreće što smo imali 25 i 27 godina, pa smo iza sebe imali nekoliko godina u kojima bismo ušli u sobu i nitko ne bi okrenuo glavu za nama - objasnio je Damon.

Nove suradnje i budućnost

Iako su nakon "Dobrog Willa Huntinga" mislili da bi se trebali profesionalno razdvojiti kako ih javnost ne bi uvijek doživljavala kao "Matta i Bena", s vremenom su shvatili da najviše uživaju upravo kada rade zajedno. Osnovali su produkcijsku kuću Artists Equity, pod kojom su već izbacili uspješnice poput filma "Air", koji je Affleck režirao, a obojica su u njemu glumili.

Pojavili su se zajedno u nizu filmova, poput kultne satire "Dogma" (1999.) Kevina Smitha u kojoj su glumili pale anđele, no prošla su desetljeća prije nego što su ponovno zajedno napisali scenarij.

Foto: Profimedia

Ta se suradnja dogodila tek 2021. godine s povijesnom dramom "Posljednji dvoboj", u kojoj su se ponovno dokazali kao moćan scenaristički tim.

Njihov najnoviji projekt, "The Rip", prati priču o dvojici policajaca iz Miamija koji otkrivaju milijune dolara u napuštenoj kući, što dovodi do raspada povjerenja unutar njihova tima. Film je režirao Joe Carnahan, a snimanje je završeno krajem 2024. godine.