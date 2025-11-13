Obavijesti

POČECI SHOWA

Prije 14 godina zaljubili su se u 'Ljubav je na selu': Evo kako Stjepan i Nikolina sad izgledaju

Par se upoznao u showu, ali zamalo su prekinuli. Srećom, ljubav je pobijedila i danas imaju troje djece, a vole se kao i prvog dana. Vremena za svađe, kažu, nemaju
Prije 14 godina zaljubili su se u 'Ljubav je na selu': Evo kako Stjepan i Nikolina sad izgledaju
Publika iz treće sezone showa 'Ljubav je na selu', koja se emitirala 2011. godine pamti ratara Stjepana Pavlića iz Grede pored Siska i konobaricu Nikolinu Bunčić koji su se zaljubili, a i danas su zajedno i imaju troje djece. Iako su se posvađali i skoro prekinuli, ljubav je ipak pobijedila | Foto: RTL
