Prije 14 godina zaljubili su se u 'Ljubav je na selu': Evo kako Stjepan i Nikolina sad izgledaju

Publika iz treće sezone showa 'Ljubav je na selu', koja se emitirala 2011. godine pamti ratara Stjepana Pavlića iz Grede pored Siska i konobaricu Nikolinu Bunčić koji su se zaljubili, a i danas su zajedno i imaju troje djece. Iako su se posvađali i skoro prekinuli, ljubav je ipak pobijedila
Vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. No Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. vjenčali
Dobili su troje djece, a Aniti koja ih je posjetila, otkrili su kako su oni njihova velika radost te da i danas ljubav cvate
Djeca gledaju videe kako smo se upoznali, otkrili su
U 12 godina braka se promijenilo to da smo uspjeli osnovati pravu obitelj, rekla je Nikolina
Volimo se i nemamo vremena za svađe, rekli su složno
