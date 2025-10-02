Obavijesti

ŽIVOT NAKON SHOWA

Prije 16 godina osvojila je 2. mjesto u 'Supertalentu', a evo gdje je danas Monika Rogić

Piše Meri Tomljanović,
Zagreb: Finalna emisija showa Supertalent, pobjednik Tihomir Bendelja | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Riječanka je sa samo 12 godina svojim besprijekornim glasom u prvoj sezoni 2009. oduševila publiku i žiri

Početak 12. sezone 'Supertalenta' u nedjelju je publiku diljem zemlje opet 'prikovao' za male ekrane. Svi su željno iščekivali nove talente u jednoj od najgledanijih zabavnih emisija za stare i mlade. Među njima je i Monica Milošević, ex Rogić, koja je sa samo 12 godina svojim besprijekornim glasom u prvoj sezoni 2009. godine oduševila žiri i publiku, u konačnici osvojivši drugo mjesto.

Danas 28-godišnja Riječanka, svojim izvedbama, uključujući i onu pjesme 'I Will Always Love You', impresionirala je cijelu naciju postavši jedna od najistaknutijih mladih pjevačica tog vremena, što joj je donijelo nacionalnu slavu.

- Taj period života bio mi je prekrasan i gotovo da ne postoji nijedna loša uspomena, osim upale grla u polufinalu. Iako je prošlo gotovo 16 godina od mog sudjelovanja, sjećam se svakog trenutka, osjećaja kada sam prvi put stala na pozornicu, što je istovremeno bilo i strašno i predivno. Djetetu je ponekad lakše; ideš čistog uma, bez opterećenja, vođena samo ljubavlju prema onome što radiš i željom da te drugi čuju. Sjećam se i nestrpljivosti tijekom polufinala i finala, čarobnog osjećaja iščekivanja trenutka kada ću izaći, a posebno me veselilo što su obitelj i prijatelji bili u publici, strastveno navijali i bacali medvjediće - to mi je bilo nezaboravno! Žiri je bio divan, a kandidati jednako talentirani. Nakon showa stala sam u kontaktu s kolegama, a i danas neki odnosi i dalje traju. Izdvojila bih Marijana Kešinovića, koji je tada nastupao sa svojom plesnom partnericom - u dahu priča Monica, koja je tad shvatila da čovjek može sve kad nešto žarko želi i voli.

Foto: NOVA TV

Samom prijavom na natjecanje, dodaje, otvorila su se mnoga vrata, stvorile predivne uspomene, ne samo njoj, već i njenim bližnjima. Tada su svi zajedno, kaže, živjeli jednu prekrasnu bajku, koje se i danas vrlo rado sjete. 

Glazba je oduvijek bila dio nje. Već s četiri godine upisana je u zbor, očito dajući roditeljima na znanje da je to njen put, koji je trajao do njene 19. godine kada je napravila dulju pauzu.

- Moja ljubav prema glazbi duboko je proizašla iz odgoja, a posebno utjecaja majke, koja uživa u pjesmi i obožava pjevati, iako se nikada profesionalno nije time bavila. Kroz cijelo moje glazbeno obrazovanje, od pohađanja glazbene škole do suradnje s mnogobrojnim profesorima pjevanja, ona je uvijek bila uz mene, pružala podršku i dijelila svoje najbolje savjete - ističe.

Foto: Privatni album

Budući da je u zboru uvijek bila dio zajedništva i timskog rada, Monica do nastupa u 'Supertalentu' nije imala priliku sama stati na pozornicu. Ugledavši priliku na TV-u odmah se prijavila, jedva čekajući trenutak kada će uzeti mikrofon i zapjevati.

No, nije sve bilo jednostavno.

- Sjećam se da me pred prvu audiciju svladala trema, skoro sam odustala. No, želja je bila jača od straha i povela me naprijed - prisjeća se Monica koja je u to vrijeme završila osnovnu glazbenu školu, smjer violina.

Foto: Privatni album

Nakon 'Supertalenta' nastupala je često, sudjelovala na brojnim događajima uz bok iznimnih glazbenika, uključujući koncert u Starigradu kao prednastup Giuliana i nastup u Makarskoj na koncertu Zorice Kondže. Pamti i čast predstavljanja Hrvatske na Sanremo Junior festivalu gdje je ušla među pet najboljih predstavnika svijeta.

Ipak, u jednom trenu taj tempo postao je prenaporan.

- Tih godina puno sam nastupala i upoznala mnoge divne glazbenike, no u jednom trenutku odlučila sam se povući. Bila sam premlada za ozbiljan ulazak u taj svijet, a kasnije, kada je došlo vrijeme u kojem sam se mogla ostvariti, odlučila sam krenuti drugim putem i izgraditi karijeru u nekom drugom smjeru - kaže Monika, koja pri kraju srednjoškolskog obrazovanja i Srednje glazbene škole priprema upis na Muzičku akademiju, od koje odustaje u posljednjem trenutku.

Foto: Privatni album

- Iako su mnogi tada bili iznenađeni ili tužni zbog te odluke, nešto me vodilo drugim putevima. Od 12. godine bila sam vrlo aktivna u glazbenom svijetu, što je zahtijevalo mnogo odricanja, odgovornosti i izlaska iz uobičajenog svijeta jednog djeteta. Željela sam istražiti i druge strane života. Danas sam iznimno zahvalna svima i svemu što mi je otvorilo vrata za uspjeh, ali kao dijete bilo je teško pronaći ravnotežu između strasti prema glazbi i uživanja u životu, običnim školskim pričama i prijateljstvima. Srećom, s vremenom sam pronašla svoju sredinu i mogla uživati u oboje - kaže Monica, koja je nakon razdoblja intenzivne glazbene aktivnosti (nastupa na brojnim manifestacijama, pisanja pjesama i sudjelovanja na natjecanjima) odlučila preokrenuti svoj put.

Preselila se u Zagreb i upisala preddiplomski studij Odnosa s javnošću i medija. Studirati je nastavila u Barceloni gdje je završila MBA iz međunarodnog marketinga. Unatoč želji da ostane u Španjolskoj, neočekivani dolazak "novog normalnog" i pandemije koronavirusa vratili su je kući, u Rijeku.

Akademski svijet zavoljela je svim srcem te upisala diplomski studij Business Management na Veleučilištu PAR.

- Taj korak otvorio mi je vrata u novi smjer. Počela sam se baviti marketingom, raditi na fakultetu i u lokalnim poduzećima te održavati gostujuća predavanja u sklopu marketinških izobrazbi. Paralelno sam razvijala poduzetnički put u nautičkom turizmu, postupno se uključila i u ugostiteljstvo, gdje me iskustvo dovelo do novih prilika i izazova - priča.

Iako se pjevanjem više ne bavi intenzivno, ni profesionalno glazba je i dalje dio njenog života. Članica je mješovitog zbora Josip Kaplan u Rijeci, s kojim redovito nastupa na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

- Glazba će uvijek ostati moja prva ljubav. Osim nastupa sa zborom, rado pjevam i na vjenčanjima, u svečanom, ceremonijalnom dijelu unutar crkve - ističe.

Foto: Privatni album

Danas sa suprugom Mišelom vodi zajednički kafić 'MON LE MI' u središtu Trsata, čije ime nosi akronim njihovih imena i nadimaka. Riječ je o slastičarni u kojoj vlada topla, obiteljska atmosfera gdje nude bogat izbor kolača, uključujući veganske i bezglutenske te razne doručke.

- Veliki dio te topline nosi upravo moj Mišel, koji uistinu uživa u radu s ljudima, a oni ga zauzvrat obožavaju. Prolazite li pokraj kafića i čujete glasni smijeh i šalu, to je uglavnom on; zaslužan što nam gosti poput bake Nadice nose mali znak pažnje iz Crkve, Carla iznenadi domaćom šalšom svoje majke (direktno iz Meksika), a znajući koliko Mišel voli bledske kremšnite, zna stići i kolač čak iz Slovenije - smijeh.

Foto: Privatni album

Odnedavno im se pridružio i 'zaposlenik godine' - ljubimac Milo, koji pozdravlja goste na vratima i sretan par prati na poslovnim putovanjima.

Ipak, priznaje, ponekad poželi opet stati na pozornicu.

- Da, ponekad mi jako nedostaje pozornica. Ona mi predstavlja poseban mir i prostor u kojem se osjećam potpuno svoja. Svaki put kada dobijem priliku zapjevati preplavi me osjećaj slobode, zaboravim na sve brige i samo uživam. No, nikad nisam u potpunosti uronila u taj svijet jer način života koji on nosi jednostavno mi nije odgovarao dok sam bila mlađa. Ali, život je nepredvidiv, vrata se često otvore sama od sebe i tko zna kamo će me put dalje odvesti - kaže.

Novim natjecateljima savjetuje da uživaju u svakom trenutku, ugase telefone, zastanu, osluškuju, vjeruju u sebe, njeguju i sanjaju velike snove i strpljivo ih grade. 

- Sudjelovanje u Supertalentu je nešto što ostaje urezano za cijeli život. Mene je to iskustvo oblikovalo i naučilo koliko je važno vjerovati u sebe. Već u mladim danima naučila sam prevladati strah od javnog nastupa, ali Supertalent mi je pokazao koliko je moćno hrabro izaći pred publiku i dijeliti svoj talent. Svaka audicija, polufinale i finale, kao i prilika predstavljati Hrvatsku na međunarodnom festivalu bila je neprocjenjiva lekcija, ne samo u glazbi, nego i životu. Putovanja, susreti s talentiranim ljudima i radost koju sam dijelila s publikom proširili su mi vidike, otvorili srce za nove prilike i pokazali da hrabrost, strast i trud mogu stvoriti nezaboravne trenutke. Talent vas može izdvojiti, ali tek predanost i ustrajnost vode među najbolje. Ako imaš talent i želju, prijavi se - taj prvi korak može ti promijeniti život, baš kao što je i meni - zaključuje.

Foto: Privatni album

