Prije 20 godina čitav svijet je znao njegov veliki hit, a evo gdje je danas James Blunt

James Hillier Blunt rođen je 22. veljače 1974. u obitelji s dugom vojnom tradicijom. Odrastajući uz oca, pukovnika u zrakoplovnim postrojbama, život mu je bio obilježen stalnim selidbama. Ipak, uz vojničku disciplinu, rano je razvio ljubav prema glazbi te je učio svirati klavir i gitaru. Iako je na Sveučilištu u Bristolu studirao sociologiju i zrakoplovno inženjerstvo uz vojnu stipendiju, njegov diplomski rad pod naslovom "Komodifikacija imidža - produkcija pop idola" jasno je pokazivao smjer u kojem želi ići.

Međutim, prije glazbene karijere morao je ispuniti svoje vojne obveze. Služio je šest godina u prestižnoj pukovniji Life Guards, dosegnuvši čin kapetana. Ključni trenutak njegova života dogodio se 1999. godine, kada je kao dio NATO-ovih mirovnih snaga boravio na Kosovu. Tamo, usred ratnih strahota, s gitarom koju je nosio privezanu za tenk, napisao je pjesmu "No Bravery". Iskustva s Kosova duboko su ga obilježila i potaknula njegov humanitarni rad s organizacijom Liječnici bez granica. Vojsku je napustio u listopadu 2002., odlučan da slijedi svoj san.

Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Put do slave nije bio lak. Blunt je obilazio britanske izdavačke kuće, no nailazio je na odbijenice, često uz objašnjenje da je njegov "otmjeni" naglasak prepreka. Posljednju priliku potražio je na festivalu South by Southwest (SXSW) u Teksasu. Tamo ga je čula Linda Perry, pjevačica grupe 4 Non Blondes, i iste večeri mu ponudila ugovor za svoju izdavačku kuću Custard Records.

To je bio početak njegove karijere. Debitantski album, objavljen u listopadu 2004., u početku je prošao nezapaženo. Sve se promijenilo izlaskom trećeg singla, "You're Beautiful". Pjesma je postala globalni hit, osvojivši vrhove ljestvica u više od deset zemalja i donijevši Bluntu status prvog britanskog umjetnika na vrhu američke Billboard Hot 100 ljestvice nakon Eltona Johna 1997. godine. Sam Blunt je otkrio da je inspiracija za pjesmu bio stvaran trenutak kada je u londonskoj podzemnoj željeznici ugledao bivšu djevojku s novim partnerom. Album "Back to Bedlam" prodan je u više od jedanaest milijuna primjeraka i postao najprodavaniji album 2000-ih u Velikoj Britaniji. Uz "You're Beautiful", iznjedrio je i jednako emotivnu baladu "Goodbye My Lover".

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Njegov drugi album, "All the Lost Souls" iz 2007., nastavio je nizati uspjehe. Predvođen nostalgičnim singlom "1973", inspiriranim noćnim životom na Ibizi, album je debitirao na prvom mjestu u desetak zemalja, potvrđujući Bluntov status međunarodne zvijezde. Narednim albumima nastavio je eksperimentirati s glazbom te je surađivao s provjerenim producentima. Objavio je ukupno sedam studijskih albuma, od kojih je posljednji "Who We Used to Be" svjetlo dana ugledao prije tri godine.

Dvadeset godina otkako je njegov debitantski album poharao ljestvice, Blunt je i dalje glazbeno aktivan. Osim glazbe, Blunt je i dalje vrlo aktivan na drugim poljima. Njegov pub u Londonu uspješan je ugostiteljski pothvat, a krajem 2023. objavio je i memoare pod naslovom "Loosely Based on a Made-Up Story".

Glazbenik većinu godine živi na španjolskoj Ibizi, a nerijetko je i u švicarskom selu Verbier, gdje je otvorio i restoran. U rujnu 2014. oženio je Sofiju Wellesley s kojom ima dvojicu sinova.