Prije 20 godina debitantski album Taylor Swift pokrenuo je njezinu povijesnu karijeru

Prije točno 20 godina, 24. listopada 2006. godine, tada 16-godišnja Taylor Swift objavila je svoj istoimeni debitantski album. Ploča prožeta country zvukom i iskrenim tinejdžerskim tekstovima postavila je temelje za jednu od najvećih glazbenih karijera svih vremena.

Kada se danas prisjećamo njezinih početaka, nevjerojatno je pomisliti da je mlada pjevačica odbila siguran put kako bi sačuvala svoju autentičnost. Iako je već s 14 godina imala izdavački ugovor sa Sonyjem i postala njihova najmlađa tekstopiskinja, Taylor je napustila sigurni razvojni ugovor s kućom RCA Records u potrazi za potpunom kreativnom slobodom.

Svojeg idealnog partnera pronašla je u Scottu Borchetti, koji je njezinu pjesmu "Picture to Burn" nazvao hitom već na prvom sastanku krajem 2004. godine. Zanimljivo je da je Taylor pristala čekati da on uopće osnuje svoju izdavačku kuću, Big Machine Records, samo kako bi imala potpunu kontrolu nad svojim autorskim snimkama.

​- Željela sam izdavačku kuću koja me treba, koja apsolutno računa na moj uspjeh - objasnila je Swift ranije u intervjuu za Entertainment Weekly.

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Ona je album završila tijekom prve godine srednje škole, ali je namjerno izbjegavala koristiti svoju dob kao marketinški trik. Isticala je da se mladost zapravo pokazala kao prepreka jer se morala iznova dokazivati radijskim urednicima i starijoj publici.

Većina pjesama na prvom albumu opisivala je njezina srednjoškolska iskustva, a inspiracija bi često dolazila u potpuno neočekivanim trenucima. Njezina tadašnja suradnica Liz Rose otkrila je da je Taylor ideju za hit "Tim McGraw" dobila dok je sjedila na satu matematike.

S druge strane, pjesma "The Outside" nastala je kada je pjevačica imala samo 12 godina. Tada se osjećala kao potpuni autsajder u školi, pa je utjehu pronalazila pišući pjesme iz perspektive promatrača tuđih veza i romantičnih odnosa.

Čak i kao tinejdžerica, Taylor se oštro borila za svoje tekstove i nije dopuštala izmjene koje su predlagali stariji šefovi. Kada joj je jedan od direktora predložio da ime Drew u pjesmi "Teardrops on My Guitar" zamijeni nečim univerzalnijim, ona je to glatko odbila jer je pjesma bila inspirirana stvarnim dečkom iz njezine okoline.

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​- Sklona sam biti prilično očita, a u svojim pjesmama često spominjem i imena - priznala je tada mlada kantautorica.

Danas, 20 godina kasnije, njezin debitantski album bilježi više od sedam milijuna prodanih primjeraka i čak 24 tjedna na vrhu Billboardove ljestvice country albuma. Zahvaljujući dva desetljeća dugoj dominaciji u glazbenoj industriji, Taylor sada ispunjava sve uvjete za ulazak u prestižnu Kuću slavnih country glazbe.

Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju novu verziju ovog klasika, takozvanu "Taylor's Version", koju je pjevačica u potpunosti ponovno snimila. Njezina službena stranica nedavno je ukrašena prigodnom porukom za slavljeničku godišnjicu, dok ona često nosi svjetlozelenu boju koja je glavni simbol ove glazbene ere.

Proslavu je ipak donekle zasjenilo iznenadno izdanje deluxe verzije njezinog 12. albuma, "The Life of a Showgirl: The Encore". Ovo bogato posebno izdanje donijelo je čak četiri potpuno nove pjesme, što je ponovno raspametilo njezine najvjernije slušatelje.

Unatoč golemom globalnom pop uspjehu, Taylor se nikada nije potpuno udaljila od svojih country početaka. Njezina najnovija pjesma "I Knew It, I Knew You" sa soundtracka filma "Priča o igračkama 5" nedavno je osvojila vrhove glazbenih ljestvica, čime je pjevačica još jednom potvrdila svoju nevjerojatnu svestranost.

*uz korištenje AI-ja



