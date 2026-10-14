Prije četiri godine odnijela je pobjedu: Valentina Walme vraća se u 'Ples sa zvijezdama'

Valentina Walme pobijedila je 2022. godine u showu 'Ples sa zvijezdama' s tadašnjim plesnim partnerom Pedrom Soltzom. Ovogodišnji plesni partner ove zanosne plesačice je radijski voditelj, Marko Bratoš.

Marko je gostujući u emisiji 'Kod nas doma' otkrio kako je isprva mislio odbiti poziv, no na kraju je ipak pristao sudjelovati u showu.

- Ja sam isto prvo mislio da me netko zeza, onda sam htio reći 'ne' jer mi se vrtjelo sto razloga; nisam dobar u ovome, nemam dobru kontrolu tijela, okej imam nešto malo osjećaja za ritam, a onda sam krenuo vagati razloge, za i protiv, i shvatio sam da je osnovni razlog zašto ne bi je što sam 'papčina'. Netko tko je odrastao na Batmanu i Spidermanu stvarno ne smije biti ovakav 'papak'. Onda sam rekao - ajde, što je najgore što se može dogoditi - rekao je.

Foto: Dario Njavro/HRT

Marko je također istaknuo kako je Valentina odlična mentorica i odlična u svome poslu, što ni ne čudi jer je prije četiri godine odnijela pobjedu u 'Plesu sa zvijezdama'. Od tada se mnogo toga promijenilo za Valentinu. Naime, još 2020. godine krenula su šuškanja o romansi nje i našeg poznatog glumca Marka Petrića, a par je svoju vezu potvrdio tek 2021. godine.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Gledateljima je zasigurno u sjećanju ostala epizoda popularnog showa kada je Valentina zaplesala s Markom, a godinu dana poslije zajedničkog plesa njih dvoje otplesali su i svoj 'prvi ples' na vlastitom vjenčanju. Tada ih je 'vjenčao' njihov dobar prijatelj i poznati komičar Ivan Šarić, a mladenka je zablistala u jednostavnoj, ali efektnoj vjenčanici dok se Marko za crne hlače, svijetli sako i bijelu košulju.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

U listopadu prošle godine postali su roditelji malene djevojčice Lily, a da u njihovu obitelj stiže prinova, Marko i Valentina otkrili su još početkom svibnja, točnije na Majčin dan. Plesačica se tada na svojim društvenim mrežama pohvalila fotografijom na kojoj je pozirala sa suprugom Markom, ali i pokazala trudnički trbuh.