Prije godinu dana napustila nas je 'Dona Barbara': Bila je vesela unatoč teškoj borbi s rakom...

Bolest koja zvuči kao smrtna kazna, treba svesti na jednu činjenicu. Prihvatite je i otkrijte što ju je uzrokovalo. Sažalijevanje ne pomaže, poručila je glumica Edith Gonzalez u svom posljednjem intervjuu

<p>Glumica<strong> Edith Gonzalez</strong>, najpoznatija po ulozi u meksičkoj telenoveli Doñe Barbare iz 2008. godine, preminula je na današnji dan lani u 55. godini. Glumila je 'žderačicu' muškaraca, a vijest je tada potvrdila njezina kolegica<strong> Leticia Calderon</strong> (50) na Twitteru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je jedna od posljednjih glumičinih objava!</strong></p><p>- Edith, koliko ćeš nam samo nedostajati... Ne postoji veća bol od one koju osjeća tvoja mama, koju sad s ljubavlju grlim - napisala je Leticia, poznata po ulozi Esmeralde. Glumici je bio dijagnosticiran rak jajnika, a prošla je i nekoliko operacija limfnih čvorova. Glumila je u mnogim sapunicama poput 'Salomé', 'Divlje srce', 'Zlatni kavez'...</p><p>U svom posljednjem intervjuu za meksičke medije ispričala je kako je bolest shvatila na svoj način i da nije samu sebe žalila već je bila hrabra i zadržala 'jak' stav. Glumica je bila optimistična i zato su svi 2017. mislili da će se izvući. Međutim, 2019. se rak ponovno vratio. </p><p>- Ne želim govoriti o raku, želim govoriti o životu, o tome koliko to utječe ili ne utječe na stvari koje su inače teške u životu, jer to nema nikakve veze s bolešću, nego s onim što vas svakodnevno dodiruje, bila to bolest ili ekonomska kriza. To je važno shvatiti. Bolest koja zvuči kao smrtna kazna, treba svesti na jednu činjenicu. Dakle, prihvatite je i otkrijte odakle je došla, što ju je uzrokovalo - rekla je Edith i nastavila: </p><p>- Nekad je teško naći uzrok, ali barem da nađemo način kako je ukloniti. Sažalijevanje ne pomaže. Ne smijete kriviti sebe, ali morate naći ispušni ventil, žene su takve. Zatim, treba razmišljati o tome što radite kad se nađete u nepovoljnoj situaciji; prodrmajte je iz temelja, nasmijte se i okružite pravim ljudima - istaknula je i dodala da je bolesti rekla 'Idi sa svime s čim si došla'.</p><p>Sa samo 15 godina je igrala razmaženu Marisabel u seriji 'I bogati plaču'. Karijeru je započela u televizijskoj seriji 'Jadnici', a imala je i manju ulogu u akcijskom filmu 'Señorita Justice' s<strong> Evom Longorijom</strong> (45). </p><p>Početkom devedesetih glumila je Monicu u seriji 'Divlje srce' po čemu ju mnogi prepoznaju. Najprije je namjeravala odbiti ulogu grofice, ali se predomislila nakon što je razgovarala s bratom. Kasnije mu se i zahvalila jer je ta telenovela doživjela veliki uspjeh.</p><p>Kad je prije 23 godine gola zaplivala u kadi u telenoveli 'Zlatni kavez', privukla je pažnju brojnih muškaraca, koji su je onda nastavili pratiti dalje kroz karijeru. Edith je iza sebe ostavila djevojčicu <strong>Constanzu </strong>koju je dobila sa senatorom<strong> Santiagom Creelom.</strong> </p>