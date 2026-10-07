Prije godinu dana preminuo je Halid Bešlić: Njegova ljubavna priča danas posebno slama srca

Prošla je godina otkako je regiju pogodila vijest o smrti Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih pjevača narodne glazbe na prostorima bivše Jugoslavije. Legendarni glazbenik preminuo je 7. listopada 2025. u Sarajevu, u 72. godini života, nakon zdravstvenih problema zbog kojih je posljednje tjedne života proveo na liječenju.

Iza njega ostale su pjesme koje su desetljećima povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Halid je tijekom karijere stekao vojsku obožavatelja diljem regije, a posebno mjesto imao je i kod hrvatske publike, pred kojom je redovito nastupao. Za prosinac 2025. imao je planiran i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, koji, nažalost, nije dočekao.

Halid Bešlić rođen je 20. studenoga 1953. godine, a ljubav prema glazbi pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući kroz različita kulturno-umjetnička društva. Najduže je bio član KUD-a "Zijo Dizdarević", s kojim je prestao nastupati kada je otišao na služenje vojnog roka.

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Nakon povratka iz vojske glazba je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kavanama, gdje je godinama stjecao iskustvo pred publikom, a nakon otprilike pet godina odlučio je napraviti sljedeći korak i snimiti prvu singl-ploču. Pokazalo se da je odluka bila prava. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je s vremenom postao jedno od najprepoznatljivijih imena narodne glazbe na prostoru tadašnje Jugoslavije.

Tijekom desetljeća karijere objavio je brojne albume i pjesme koje su postale nezaobilazan dio regionalne glazbene kulture. "Neću, neću dijamante", "Miljacka", "Prvi poljubac", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije" i "Srce ledeno" samo su neke od pjesama koje su obilježile njegovu karijeru i koje publika nastavlja pjevati i nakon njegove smrti.

No Bešlićev život nisu obilježavali samo glazba i veliki koncerti. Važan dio njegova javnog djelovanja bila je humanitarnost. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine, održavao je humanitarne koncerte diljem zapadne Europe. Nastupio je na više od 500 takvih koncerata, a prikupljena sredstva bila su namijenjena pomoći ljudima pogođenima ratom.

Svoju humanost pokazao je i gotovo dva desetljeća kasnije. Kada su 2014. katastrofalne poplave pogodile Bosnu i Hercegovinu i brojne obitelji ostavile bez svojih domova, Bešlić je ponudio pomoć i smještaj unesrećenima. Dio ljudi smjestio je u svoj objekt u Semizovcu, želeći barem privremeno pružiti krov nad glavom onima koji su preko noći ostali bez svega.

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Uz glazbu i publiku, središnje mjesto u Halidovu životu gotovo pola stoljeća pripadalo je njegovoj supruzi Sejdi. Upoznali su se krajem sedamdesetih, upravo u vrijeme kada je on tek gradio glazbenu karijeru i nastupao po sarajevskim lokalima. Sejda je tada radila u tvornici čokolade, a nakon što su započeli vezu, brzo su shvatili da žele zajednički život. Vjenčali su se 1977. godine.

Sejda se nakon vjenčanja posvetila obitelji, dok je Halidova karijera postajala sve veća. Dobili su sina Dina, a pjevač nikada nije skrivao koliko mu supruga znači. U intervjuima ju je opisivao kao svoj oslonac i temelj obitelji. Željeli su još djece, no nakon Sejdinih zdravstvenih problema i operacije tumora više nije mogla zatrudnjeti. Halid je otvoreno govorio koliko ih je ta spoznaja pogodila.

Nova velika radost stigla im je 2014. godine kada su postali djed i baka. Njihov sin Dino dobio je blizance Lamiju i Belmina Kana, a Halid je bio iznimno vezan uz unuke. U jednom razdoblju čak je usporio poslovni ritam kako bi s njima mogao provoditi što više vremena.

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Jedan od najtežih trenutaka njegova života dogodio se 2009. godine. Halid je teško stradao u prometnoj nesreći nakon što je automobilom sletio s ceste. Zadobio je ozbiljne ozljede lica i desnog oka. Liječnici u Bosni i Hercegovini, Turskoj i Belgiji pokušavali su mu spasiti vid, no unatoč naporima oko nije bilo moguće spasiti.

Nesreća bi za mnoge značila kraj ili barem dugogodišnji prekid karijere, ali Halid se vratio na pozornicu. Nakon oporavka ponovno je nastupao, među ostalim i pred zagrebačkom publikom, te nastavio snimati glazbu. U godinama koje su slijedile surađivao je sa Samirom Kadirićem, Mirkom Šenkovskim Geronimom i hrvatskim autorom Nenadom Ninčevićem, dok su nove pjesme nastavile pronalaziti put do publike.

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Posljednje razdoblje njegova života obilježila je bolest. U kolovozu 2025. zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu, a početkom rujna objavljeno je da se nalazi na odjelu onkologije. Preminuo je 7. listopada 2025. godine.

Posebno emotivan detalj njegove posljednje životne faze bila je upravo Sejda. Dok se liječio, objavio je pjesmu nazvanu njezinim imenom. "Sejda" je objavljena 11. rujna, manje od mjesec dana prije njegove smrti, kao posveta ženi s kojom je proveo gotovo 48 godina braka.

U isto vrijeme i Sejda je prolazila kroz ozbiljne zdravstvene probleme. Posljednje Halidove dane supružnici su proveli u istoj bolnici, u sobama jednu do druge. Zbog pogoršanja vlastitog zdravstvenog stanja Sejda nije mogla prisustvovati ni suprugovoj komemoraciji ni posljednjem ispraćaju.

Samo osam mjeseci nakon Halida stigla je još jedna tužna vijest iz obitelji Bešlić. Sejda je 1. lipnja 2026. preminula u 75. godini nakon duge i teške bolesti. Pokopana je nekoliko dana kasnije na sarajevskom Gradskom groblju Bare, uz supruga s kojim je provela gotovo pola stoljeća.