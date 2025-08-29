Prije mister, danas poduzetnik: Ovako Dino Bubičić živi nakon razvoda od Ivane Paris...

Titulu je osvojio još 2008., ali i sad izgleda kao da pistu nikad nije napustio. I dok ga mnogi pamte po glamuru i naslovnicama, Dino Bubičić danas vodi sasvim drugačiji život.

- U modelingu sam jednom nogom, ne dam se van, a inače otvorio sam autopraonicu, hobi sam pretvorio u posao - rekao je za IN magazin.

No najveći dio vremena Dino provodi sa sinovima Leonidom i Noelom.

- Ja sam s njima 0-24 već dugi niz godina. Ima uspona i padova, lijepih i manje lijepih trenutaka, imam jednog pubertetliju i jednog manjeg, ali i ja učim s njima. Gledam na pubertet iz drugog kuta i moram priznati da je intenzivno - rekao je Bubičić.

Iako su se on i bivša misica Ivana Paris razveli 2019., i dalje su u dobrim odnosima.

- Prijateljski i roditeljski nastrojeni. Ona je tu i teško je odgajati djecu bez oboje roditelja, tu je i pomaže - priznao je Bubičić.

Njihova priča započela je gotovo filmski. Zaljubili su se 2009. na snimanju realityja 'Farma', a već godinu dana kasnije izrekli su sudbonosno 'da'. Ivana se tad zbog ljubavi preselila u Rijeku, ali brak nije potrajao.

Posljednjih se godina oboje rijetko pojavljuju u javnosti. Dino tek povremeno stane na pistu domaćih dizajnera ili sjedne u prvim redovima, dok Ivana izbjegava reflektore.

- Nismo uspjeli kao ljubavni par, ali sam sigurna da ćemo uspjeti kao roditelji jer nam je sreća djece na prvom mjestu, i njemu i meni - rekla je Ivana 2019. godine nakon razvoda.

Dodala je i da će Dino uvijek imati posebno mjesto u njezinu životu.

- Voljeti nekoga kao što sam voljela njega i kao što ću njega voljeti čitav život na neki način, ne vjerujem da ću moći ikoga. On je otac moje djece i koliko god on sada u ljubavnom smislu bio daleko od mene, on je uvijek čovjek koji će biti na prvom mjestu ovdje, da se ne lažemo - rekla je Paris.

