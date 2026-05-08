Prije prve polufinalne večeri Eurosonga na HRT-u pogledajte posebnu emisiju o grupi Lelek

U utorak 12. svibnja u 20.15h, uoči početka prve polufinalne večeri Eurosonga, HTV prikazuje priču o hrvatskom predstavniku – grupi LELEK.

Nakon pobjede na Dori 2026., članice etno pop sastava LELEK Marina, Inka, Judita, Lara i Korina predstavljaju Hrvatsku na ovogodišnjem 70. Eurosongu. U Beču će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri s pjesmom "Andromeda" i predstavit će hrvatski jezik, kulturu i povijest. Kako je nastala grupa Lelek, zašto nosi baš taj naziv i kakve veze s njihovim nastajanjem ima vožnja taksija, otkriva njihov idejni začetnik, autor i menadžer Tomislav Roso. Saznat ćemo kako su se njihovi naizgled nespojivi životni putevi spojili u zajedničku glazbenu priču.

Foto: Sarah Louise Bennett

Otkrit će nam zbog čega su tetovaže, dio njihovog scenskog nastupa, simbol borbe za očuvanje identiteta i kakve kostime je za njih osmislio talentirani, samozatajni Bjelovarčanin Nicolas Diamane. Je li doista "kuhao" tkaninu za njihove haljine.

U nedjelju 16. svibnja uoči finalne večeri Eurosonga, Hrvatska televizija pripremila je emisiju „Ususret Eurosongu – pozdrav iz Beča”.

Riječ je o dokumentarno zabavnoj emisiji, snimljenoj u Beču, uoči najvećeg svjetskog televizijskog glazbenog natjecanja za pjesmu Eurovizije.

Odbrojavaju se zadnje minute do početka najvećega svjetskog televizijskog glazbenog natjecanja 70. izdanja Eurovizije u Beču. Kako teku posljednje pripreme, vlada li trema, jesu li naše predstavnice vokalno uigrane i spremne za finale. Otkrit će što im se najviše sviđa u Beču, što su naučile o lipicancima, je li ukusnija bečka šnicla ili ona od bake. Kako je ploviti na lijepom plavom Dunavu i uživati u gradu glazbe, arhitekture i neodoljivog šarma – ispričat će članice Leleka. Naša su srca osvojile, a jesu li osvojile i fanove Eurovizije?

Obje emisije realizirali su: producent Jurica Bošković, scenaristica Zlata Muck Sušec, snimatelj i montažer Tomislav Pović i urednica Maja Tokić.