Prije sedam godina preminuo je celebrity chef Anthony Bourdain: Posjetio je i Hrvatsku

Na današnji dan, 8. lipnja 2018. godine svijet je napustio Anthony Bourdain, poznati američki chef, pisati dokumentarist.

Jednom je prilikom posjetio Hrvatsku, o čemu je i pisao, a na domaćine je ostavio vrlo impresivan dojam. Ali ne, ne govorimo o dojmu slavne ličnosti, već jednog sasvim običnog, dobrog čovjeka.

- Ovo mjesto, hotel Boškinac, ušuškan na brežuljku koji gleda na sve ovo, pa, to je nevjerojatno, ludo mjesto s jedni od najboljih restorana u zemlji - napisao je Anthony Bourdain nakon posjete Pagu.

Svoj posjet Hrvatskoj opisao je u knjizi "Put oko svijeta - sasvim drugačiji vodič".

- Bio je iskren i nepatvoren underground kuhar. Život ga nije mazio, a on nije glumatao, onakav čupav bio je pravi punker i buntovnik. Slavu nije isprovocirao, a mudrosti koje je prosipao dok smo se družili tu kod nas, bile su mudrosti iz njegova života, on je te stvari i proživio - rekao je jednom prilikom za 24sata vlasnik hotela Boškinac Boris Šuljić.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Šuljić nam je otkrio kako je Bourdain došao gotovo u tajnosti, odnosno nitko od "službenih osoba", poput, recimo, nekog iz turističke zajednice, nije znao za njegov dolazak.

- Dogovorili smo da kuša naše paške gastro fundamentalne temelje. Bile su tu šparoge s jajima, one jesenske, s požarišta, pa suha hobotnica s jajima, janjeća toćada, hobotnica ispod peke, pa paleta paškog sira - prisjeća se Šuljić pa nastavlja:

- Bio je iskreno oduševljen. Vidiš kad a te pohvale kurtoazno... I popilo se puno, ali bio je oduševljen mediteranskim okusima koji su izvirali iz svih namirnica, pa susretao se već s njima. I sjećam se kako je u jednom času rekao: 'Koji ku... se čeka s ovim, pa ovo je Italija na steroidima, okusi i mirisi vina i ulja.'

Šuljić smatra kako je to neponovljiva reklama za hrvatski turizam, da se to ne može platiti. A Bourdainu i ekipi morali su naplatiti.

- Nisu ništa htjeli besplatno, nismo ih mogli počastiti. Želio sam im darovati karton vina, ma nema šanse, ni to nisu htjeli primiti. Uzeli su vina, ali sve su platili.

Dodaje kako je bilo vidljivo kako je slavni kuhar i putopisac već dosta "izrauban". Snimio je "brdo" emisija, prošao svijet, puno putovanja, druženja...

- Možda ga je posao dokrajčio, imao je melankoličnost, misli filozofske i duboke, ali nije imao zaštitni mehanizam od svega. To ga vjerojatno dovelo do kraja. Neponovljiv lik za našu scenu. Ima velikih kuhara, revolucionarnih ideje, ali on je ipak bio jedinstven, neponovljiv.