Prije slave je radio burgere: Njegova zamjena izazvala burne rasprave među fanovima

Danas bi slavio 50. rođendan. Chester Bennington, pjevač benda Linkin Park, bio je glas jedne generacije, umjetnik čija je sirova emocija u stihovima i moćan vokal, koji se kretao od anđeoske melodije do demonskih krikova, dirnula milijune ljudi diljem svijeta. Njegova ostavština je priča o vrtoglavom uspjehu, ali i o doživotnoj borbi s unutarnjim demonima koja je tragično okončana prije gotovo sedam godina. I dok se svijet sjeća čovjeka čija je glazba mnogima bila utočište, njegov bend je okrenuo novu stranicu.

Rođen 20. ožujka 1976. u Phoenixu u Arizoni, Chester Charles Bennington imao je djetinjstvo obilježeno dubokim traumama. Kao dječak, od sedme do trinaeste godine, bio je žrtva seksualnog zlostavljanja od strane starijeg prijatelja. Bolno iskustvo, zajedno s razvodom roditelja kad mu je bilo 11 godina, gurnulo ga je u pakao ovisnosti o drogama i alkoholu. U srednjoj školi bio je meta zlostavljanja zbog mršavosti i drugačijeg izgleda, a prije nego što je postao glazbenik, radio je u Burger Kingu. Utjehu je pronalazio u crtanju, pisanju poezije i glazbi, sanjajući da će jednog dana postati pjevač poput svojih idola iz bendova Stone Temple Pilots i Depeche Mode. Svoj prvi glazbeni trag ostavio je u post-grunge bendu Grey Daze, no osjećaj frustracije gotovo ga je natjerao da odustane od glazbene karijere. Sudbina je imala drugačiji plan. Godine 1999. dobio je poziv na audiciju za tada malo poznati bend Xero. Napustio je posao, otišao s vlastite rođendanske zabave ranije kako bi snimio demo i preselio se u Kaliforniju. Taj bend, nakon brojnih odbijenica izdavačkih kuća, uskoro je postao Linkin Park, a ostalo je povijest.

Uspjeh 'Hybrid Theoryja' i stihovi kao terapija

Debitantski album Hybrid Theory, objavljen 2000. godine, katapultirao je Linkin Park u stratosferu. Postao je najprodavaniji debitantski album desetljeća i jedan od najuspješnijih albuma 21. stoljeća. Chesterov jedinstveni vokal, sposoban za nevjerojatan raspon od nježnog pjevanja do prodornog vrištanja - poput onog legendarnog, 17 sekundi dugog krika u pjesmi "Given Up" - postao je zaštitni znak benda i cijelog nu-metal žanra. Pjesme poput "Crawling", "In the End" i "Numb" nisu bile samo hitovi, već i himne za generaciju mladih. Chester nikada nije skrivao da su stihovi njegova osobna terapija, način na koji se nosio s depresijom, anksioznošću i sjećanjima na zlostavljanje.

​- ​Lako je upasti u tu zamku "jadan ja", odatle dolaze pjesme poput "Crawling": ne mogu podnijeti samog sebe. Ali ta pjesma govori o preuzimanju odgovornosti za svoje postupke. Govori o tome kako sam ja razlog zašto se osjećam ovako. Nešto unutar mene vuče me prema dolje - rekao je intervjuu za Rolling Stone.

Osim s Linkin Parkom, s kojim je snimio sedam studijskih albuma, ostvario je svoj dječački san postavši pjevač Stone Temple Pilotsa od 2013. do 2015. godine, a imao je i sporedni projekt Dead by Sunrise. Okušao se i kao glumac u manjim ulogama u filmovima "Crank", "Crank: High Voltage" i "Saw 3D".

Tragičan kraj i kontroverzno novo poglavlje

Chesterova borba s mentalnim zdravljem i ovisnostima trajala je čitav život. Unatoč periodima trijeznosti, demoni su se uvijek vraćali. Na sprovodu svog bliskog prijatelja Chrisa Cornella otpjevao je Cohenovu "Hallelujah", jedva suzdržavajući emocije. Samo dva mjeseca kasnije, 20. srpnja 2017., na Cornellov rođendan, Chester Bennington pronađen je mrtav u svom domu u Kaliforniji. Imao je samo 41 godinu i iza sebe je ostavio suprugu Talindu i šestero djece.

Nakon sedmogodišnje stanke, Linkin Park je u rujnu 2024. objavio povratak na scenu. Na Chesterovo mjesto došla je pjevačica Emily Armstrong iz benda Dead Sara, a bend je izdao novi album "From Zero" i krenuo na svjetsku turneju. Odluka je izazvala duboku podjelu među obožavateljima. Dok jedni pozdravljaju nastavak rada benda i hvale Emilynu energiju, drugi smatraju da je Chester nezamjenjiv i da bend bez njega ne bi trebao postojati pod istim imenom. Situaciju su dodatno zakomplicirale kontroverze vezane uz Armstrong, poput njezinih navodnih veza sa scijentologijom. Najoštrija kritika stigla je od Chesterove obitelji. Njegov sin Jaime i majka Susan javno su prozvali Mikea Shinodu i ostatak benda, tvrdeći da se osjećaju izdano i da bend svojim potezima pokušava "izbrisati prošlost", ostavljajući gorak okus u priči o jednom od najutjecajnijih bendova modernog rocka.

