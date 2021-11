Princ Albert (63) u ekskluzivnom intervjuu za People ponovno se oglasio o svojoj supruzi, princezi Charlene (43). Princeza se trenutačno nalazi na liječenju u ustanovi izvan Monaka. Odluku da potraži liječničku pomoć samo nekoliko dana nakon njezina povratka iz Južne Afrike, par je zajednički donio uz pomoć Charleneine braće.

Princ Albert odbacio je glasine o problemima u njihovom braku i otkrio da princeza pati od duboke emocionalne i fizičke iscrpljenosti.

- Vjerojatno ću to reći nekoliko puta, ali to nema nikakve veze s našim odnosom. Želim to vrlo jasno naglasiti. To nisu problemi u našem odnosu; ne u odnosu između muža i žene, drugačije su prirode - istaknuo je Albert.

Iako je ranije rekao da princeza neće dugo izbivati, njezin će oporavak zahtijevati kliničku njegu koja će trajati najmanje nekoliko tjedana.

- Osjeća se bolje, ali se mora odmarati. Nije u Monaku, ali će se uskoro vratiti - kazao je Albert.

Charleneina šogorica, Chantell Wittstock, dala je do znanja i da će Charlene zasad biti pošteđena javnih pojavljivanja, a to je potvrđeno i putem najnovije objave na službenom Instagram profilu monegaške kraljevske obitelji.