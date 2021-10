The Mirror prenosi da američka novinarka Katie Couric u svojoj novoj knjizi 'Going There' donosi nove detalje o poveznici između princa Andrewa (61) i osuđenog pedofila Jeffrey Epsteina.

Navodno je princ Andrew bio na 'jezivoj zabavi' u Epsteinovoj vili na Manhattanu 2010. godine.

- Kao film 'Oči širom zatvorene', ali s obratom: s jezivim lusterima i umjetninama s ljudskim dijelovima tijela - opisala je Couric u knjizi.

Za večeru kojoj je princ prisustvovao u plitkim posudama bile su poslužene lazanje, dok je Epstein držao govorancije ispred kamina. Među gostima se našao i redatelj Woody Allen, a novinarka je rekla kako ne zna 'što su točno Epstein i Andrew smjerali'.

- Jedino što sam mogla pretpostaviti je stvaranje veza s medijima, što su, očito, shvatili da će biti potrebno - napisala je.

Brooks Perlin, tadašnji dečko novinarke Couric, po njihovom povratku sa zabave primijetio je kako su djevojke koje su preuzele njihove kapute na ulazu vrlo mlade.

The Mirror navodi da je prijatelj princa Andrewa rekao publikaciji The Sun:

- Činjenica da je Katie Couric bila na večeri u Epsteinovoj vili samo dokazuje koliko veliki se veliki dio elite i medija u New Yorku kretalo u njegovoj orbiti.

Princ Andrew priznao je kako je odsjeo kod Epsteina krajem 2010., ali opovrgava da je znao za zlostavljanje maloljetnica za koje je Epstein bio optužen.

Što se tiče optužba koje su podignute protiv samog princa, objavljeno je kako će prvo saslušanje u tužbi koju je podigla Virginia Giuffe protiv princa Andrewa biti održano 3. studenoga putem konferencijskog poziva.

Giuffe je optužila princa da ju je seksualno zlostavljao 2001. godine, kad je ona bila tinejdžerka. Traži neutvrđenu odštetu, ali se nagađa da bi iznos mogao biti nekoliko milijuna dolara.