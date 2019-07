Princ George slavi 6. rođendan, Kate objavila njegove portrete

Prvo dijete princa Williama (37) i vojvotkinje Kate Middleton (37) te budući kralj princ George (6), danas će proslaviti 6. rođendan. Povodom proslave, Kensingtonska palača je već tradicionalno objavila nove fotografije dječaka. Riječ je o dvije fotografije snimljene u vrtu palače. Malenog princa fotografirala je njegova mama, vojvotkinja Kate. Kraljevska obitelj potom je na službenom Twitter profilu Kensingtonske palače objavila fotografije.

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.



Thank you everyone for your lovely messages on Prince George’s Birthday! 🎂 pic.twitter.com/2LBr0wdzy1