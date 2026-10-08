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O MENTALNOM ZDRAVLJU

Princ Harry otkrio da je pao u depresiju nakon što su se odselili iz Velike Britanije

Piše Stela Kovačević,
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Princ Harry otkrio da je pao u depresiju nakon što su se odselili iz Velike Britanije
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Bili smo u Kanadi, daleko od stresnog okruženja gdje mi je tijelo vjerojatno bilo puno adrenalina, i u roku od dva ili tri dana doživio sam adrenalinski slom, ispričao je

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Vojvoda od Sussexa, princ Harry (42), nedavno je iskreno podijelio svoje teško iskustvo s mentalnim zdravljem, otkrivši da je pao u depresiju nakon bijega iz Velike Britanije krajem 2019. godine. U novom predavanju prisjetio se i duboke traume zbog gubitka majke, princeze Diane, te priznao kako godinama nije mogao plakati.

Princ Harry ponovno je iskoristio priliku da otvoreno progovori o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem. U razgovoru s neuroznanstvenicom dr. Mary-Frances O'Connor za platformu Masterclass, vojvoda je priznao kako se nakon preseljenja u Kanadu krajem 2019. godine potpuno slomio.

FILE PHOTO: Trial in Britain's Prince Harry and others' phone-hacking lawsuit against Daily Mail, in London
Foto: Toby Melville

Bilo je to svega nekoliko tjedana prije nego što su on i Meghan Markle donijeli dramatičnu odluku o povlačenju s dužnosti radnih članova kraljevske obitelji. Preseljenje u Kanadu trebalo im je donijeti mir, no Harryjevo tijelo tada je doživjelo šok.

​- Bili smo u Kanadi, daleko od stresnog okruženja gdje mi je tijelo vjerojatno bilo puno adrenalina, i u roku od dva ili tri dana doživio sam adrenalinski slom kakav nikad prije nisam iskusio - opisao je Harry.

Priznao je da se osjećao potpuno beskorisno po kući te mu se činilo da ne može funkcionirati bez stresa. Depresija je trajala oko dva tjedna, a tom je prilikom shvatio da se suočava s puno dubljim problemima koji zahtijevaju pažnju.

Njegovi problemi sa stresom počeli su puno ranije, dok je još obavljao kraljevske dužnosti. Princ je otkrio da mu je samo oblačenje košulje i zatezanje ovratnika izazivalo osjećaj gušenja i apsolutnu paniku.

Foto: Instagram

​- Imao bih napadaje panike već u automobilu na putu do posla - prisjetio se vojvoda.

U sklopu predavanja o redefiniranju tuge, dotaknuo se i najbolnije teme iz svog života, smrti svoje majke Diane. Imao je samo dvanaest godina kada je ona poginula u automobilskoj nesreći, a godinama je nosio teret krivnje jer je vjerovao da mora biti tužan kako bi dokazao da mu nedostaje.

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Harry je priznao da gotovo dva desetljeća nije zaplakao, vjerujući kako je to znak snage. Zaboravio je zvuk njezina smijeha i glasa, a kasnije je koristio njezin parfem kako bi otključao skrivena sjećanja.

​- Proveo sam toliko vremena emocionalno otupio jer sam se osjećao nelojalno i krivo zbog mogućnosti da budem sretan bez nje - objasnio je.

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Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION

Danas princ kaže da o majci razmišlja gotovo svake večeri i većine jutara, a njezinu fotografiju uvijek drži blizu sebe. Iako stručnjaci za mentalno zdravlje hvale njegovu otvorenost i pomoć u destigmatizaciji, nedavni događaji donijeli su mu nove izazove.

Nakon dugih šest godina života u Kaliforniji, on i Meghan s djecom su se vratili u Veliku Britaniju. Unatoč sreći što je ponovno na britanskom tlu, izvori navode kako se par suočava sa sigurnosnim problemima i napetošću u braku.

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Kako bi sačuvali obiteljski sklad usred brojnih obaveza, Harry je podijelio važno pravilo kojeg se Meghan i on strogo drže. Otkrio je da ne provode više od deset dana razdvojeni jer mu obitelj pruža najveću životnu radost.

​- Ključ za pronalaženje ravnoteže radosti i sreće je da ne budem više od deset dana daleko od svoje supruge i djece - zaključio je Harry, naglasivši važnost spajanja uloge oca i supruga sa svojim poslovnim svrhama.

*uz korištenje AI-ja

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