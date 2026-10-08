Princ Harry otkrio da je pao u depresiju nakon što su se odselili iz Velike Britanije

Vojvoda od Sussexa, princ Harry (42), nedavno je iskreno podijelio svoje teško iskustvo s mentalnim zdravljem, otkrivši da je pao u depresiju nakon bijega iz Velike Britanije krajem 2019. godine. U novom predavanju prisjetio se i duboke traume zbog gubitka majke, princeze Diane, te priznao kako godinama nije mogao plakati.

Princ Harry ponovno je iskoristio priliku da otvoreno progovori o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem. U razgovoru s neuroznanstvenicom dr. Mary-Frances O'Connor za platformu Masterclass, vojvoda je priznao kako se nakon preseljenja u Kanadu krajem 2019. godine potpuno slomio.

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Bilo je to svega nekoliko tjedana prije nego što su on i Meghan Markle donijeli dramatičnu odluku o povlačenju s dužnosti radnih članova kraljevske obitelji. Preseljenje u Kanadu trebalo im je donijeti mir, no Harryjevo tijelo tada je doživjelo šok.

​- Bili smo u Kanadi, daleko od stresnog okruženja gdje mi je tijelo vjerojatno bilo puno adrenalina, i u roku od dva ili tri dana doživio sam adrenalinski slom kakav nikad prije nisam iskusio - opisao je Harry.

Priznao je da se osjećao potpuno beskorisno po kući te mu se činilo da ne može funkcionirati bez stresa. Depresija je trajala oko dva tjedna, a tom je prilikom shvatio da se suočava s puno dubljim problemima koji zahtijevaju pažnju.

Njegovi problemi sa stresom počeli su puno ranije, dok je još obavljao kraljevske dužnosti. Princ je otkrio da mu je samo oblačenje košulje i zatezanje ovratnika izazivalo osjećaj gušenja i apsolutnu paniku.

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​- Imao bih napadaje panike već u automobilu na putu do posla - prisjetio se vojvoda.

U sklopu predavanja o redefiniranju tuge, dotaknuo se i najbolnije teme iz svog života, smrti svoje majke Diane. Imao je samo dvanaest godina kada je ona poginula u automobilskoj nesreći, a godinama je nosio teret krivnje jer je vjerovao da mora biti tužan kako bi dokazao da mu nedostaje.

Harry je priznao da gotovo dva desetljeća nije zaplakao, vjerujući kako je to znak snage. Zaboravio je zvuk njezina smijeha i glasa, a kasnije je koristio njezin parfem kako bi otključao skrivena sjećanja.

​- Proveo sam toliko vremena emocionalno otupio jer sam se osjećao nelojalno i krivo zbog mogućnosti da budem sretan bez nje - objasnio je.

Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION

Danas princ kaže da o majci razmišlja gotovo svake večeri i većine jutara, a njezinu fotografiju uvijek drži blizu sebe. Iako stručnjaci za mentalno zdravlje hvale njegovu otvorenost i pomoć u destigmatizaciji, nedavni događaji donijeli su mu nove izazove.

Nakon dugih šest godina života u Kaliforniji, on i Meghan s djecom su se vratili u Veliku Britaniju. Unatoč sreći što je ponovno na britanskom tlu, izvori navode kako se par suočava sa sigurnosnim problemima i napetošću u braku.

Kako bi sačuvali obiteljski sklad usred brojnih obaveza, Harry je podijelio važno pravilo kojeg se Meghan i on strogo drže. Otkrio je da ne provode više od deset dana razdvojeni jer mu obitelj pruža najveću životnu radost.

​- Ključ za pronalaženje ravnoteže radosti i sreće je da ne budem više od deset dana daleko od svoje supruge i djece - zaključio je Harry, naglasivši važnost spajanja uloge oca i supruga sa svojim poslovnim svrhama.

*uz korištenje AI-ja