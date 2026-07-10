Princ Harry otkrio kako djecu više zanimaju mamini hobiji: 'Ponosan sam na svoju obitelj'

Maghan Markle, Archie i Lilibet dolaze u Veliku Britaniju, ali se neće pojavljivati u javnosti, piše britanski Daily Mail i dodaje kako su još uvijek u tijeku dogovori da se djeca sastanu sa svojim djedom, kraljem Charlesom.

Princ Harry već je stigao u Veliku Britaniju zbog promocije igara Invictus, čiji je osnivač, te je tim povodom gostovao na tamošnjoj televiziji. Na pitanje voditeljice govore li mu svakodevno supruga i djeca da su ponosni na njega, Harry je odgovorio:

- Ne govore mi svakodnevno da su ponosni na mene, ali da - ja sam ponosan na njih, a oni na mene. Volim svoju obitelj. Otkrio je i kako njegova djeca vole gledati kulinarska natjecanja na televiziji, posebno Junior Bake Off. I njihova mama Meghan Markle snimila je kulinarsku seriju 'With Love, Meghan' za Netflix koja je jedno vrijeme bila najgledanija na streaming servisu.