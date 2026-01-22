Princ Harry podržao je uplakanu Elizabeth Hurley na sudu...

Vojvoda od Sussexa vratio se na Visoki sud u Londonu kako bi pružio podršku glumici Elizabeth Hurley tijekom njezinog svjedočenja u zajedničkoj tužbi protiv izdavača tabloida Daily Mail. Njegov dolazak uslijedio je samo dan nakon što je i sam, slomljenim glasom, govorio o tome kako je medijski pritisak život njegove supruge Meghan Markle pretvorio u 'apsolutni jad'.

Princ Harry stigao je pred zgradu Kraljevskog suda pravde u četvrtak ujutro, četvrti dan zaredom, kako bi iskazao solidarnost s ostalim tužiteljima. Odjeven u tamno odijelo, nasmiješio se i mahnuo okupljenim novinarima prije ulaska. Na pitanje kako se osjeća, kratko je dobacio: 'Sjajno, hvala.'

Foto: Hiba Kola

Sjeo je u sudnicu broj 76 kako bi pratio svjedočenje svoje dugogodišnje prijateljice i suborkinje u ovom pravnom procesu.Njegova smirenost bila je u potpunom kontrastu s emotivnim ispadom od srijede, kada je tijekom gotovo dva sata svjedočenja optužio izdavačku kuću Associated Newspapers Limited (ANL) da ga je medijskim nadzorom htjela 'natjerati na drogu i piće'. Vidno potresen, drhtavim glasom obratio se sucu govoreći o cijeni koju plaća zbog suprotstavljanja tabloidima.

​- Time što stojim ovdje i suprotstavljam im se, oni su nastavili dolaziti po mene. Život moje supruge učinili su apsolutnim jadom, časni sude - rekao je Harry.

Nedugo nakon Harryjevog dolaska, na klupu za svjedoke sjela je Elizabeth Hurley, u pratnji svog sina Damiana. Glumica je ubrzo postala vidno emotivna, nekoliko puta je zaplakala dok su joj predočavali novinske članke koji su predmet tužbe, posebice one koji su se ticali njezine veze s pokojnim Steveom Bingom, Damianovim ocem.

U svojoj pisanoj izjavi, Hurley je navela da su je optužbe o prisluškivanju kućnog telefona 'uništile'. Opisala je niz navodnih nezakonitih radnji koje je Daily Mail provodio protiv nje, a koje je nazvala "monstruoznim, zapanjujućim stvarima".

- Nezakonite radnje Maila protiv mene uključuju prisluškivanje mojih kućnih telefona i snimanje mojih telefonskih razgovora uživo, postavljanje tajnih mikrofona na prozore mog doma, krađu mojih medicinskih podataka dok sam bila trudna s Damianom - stoji u njezinoj izjavi.

Foto: Jack Taylor

​- Iznad svega, otkriće da je Mail prisluškivao fiksne linije mog doma i snimao moje telefonske razgovore me uništilo. Nisam se susrela s tako brutalnom invazijom na privatnost u svoje dvije prethodne bitke s drugim novinama. Osjećala sam se shrvano. To je predstavljalo ultimativno kršenje privatnosti - poručila je.

Odvjetnik izdavača, Antony White, suočio je glumicu s pitanjem zašto se na petnaest spornih članaka, objavljenih između 2002. i 2011. godine, nije žalila u vrijeme njihove objave. Njezin odgovor iznenadio je mnoge u sudnici.

​- U suštini su bili istiniti. Vjerujem da je to zato što su me ljudi slušali dok govorim - izjavila je, dodavši kako se u to vrijeme žalbe nisu podnosile zbog povrede privatnosti, već uglavnom zbog klevete.

Foto: Corey Rudy

Odvjetnik White je sugerirao da su informacije mogle doći od njezinih prijatelja koji su ih 'otvoreno' davali novinarima, no Hurley je takvu ideju nazvala 'apsurdnom', tvrdeći da su izjave koje su njezini prijatelji davali bile autorizirane i bezazlene.

Osim Harryja i Hurley, tužbu protiv izdavača Daily Maila i Mail on Sunday podigla je skupina od sedam poznatih osoba, uključujući Sir Eltona Johna, njegovog supruga Davida Furnisha i Sadie Frost. Optužuju izdavača za angažiranje privatnih istražitelja, hakiranje telefona i nezakonito prikupljanje informacija tijekom niza godina.

Izdavačka kuća Associated Newspapers snažno poriče sve optužbe, tvrdeći da su 'apsurdne' te da su tužbe podnesene prekasno, izvan zakonskog roka. Suđenje se nastavlja, a presuda se očekuje kasnije tijekom godine.