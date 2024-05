Princ Harry stigao u London, a palača organizirala zabavu u vrtu: On se nije pojavio...

Princ Harry stigao je u srijedu u London povodom 10. godišnjice sportskog događaja pod nazivom Invictus Games, koji je on utemeljio. Harry se družio i fotkao s fanovima, ali sa svojom obitelji nije. Kralj Charles je, prema riječima Harryjevog glasnogovornika, bio previše zauzet da bi se sastao sa svojim sinom.

A da je zaista bio zauzet pokazuju fotografije s njegove zabave u vrtu. Okupljanje je bilo organizirano u dvorištu Buckinghamske palače.

Kralj Charles i kraljica Camilla razgovarali su sa svima prisutnima, a oboje nisu skidali osmijehe s lica. Charles je nosio sivo odijelo, dok je Camilla nosila bijelu haljinu s crnim crtama. Nju je iskombinirala sa šeširom u istim bojama.

Inače, Harry se 2020. godine preselio u Los Angeles sa suprugom Meghan Markle te je od tada nekoliko puta posjetio Britaniju. Oboje su se odrekli službenih kraljevskih dužnosti, a u posljednje vrijeme nisu u dobrim odnosima s ostatkom kraljevske obitelji. Harry je objavio memoare pod nazivom 'Spare' u kojima je otkrio brojne nepoznate detalje o svom ocu, bratu Williamu i njegovoj supruzi Kate Middleton. To je naljutilo njegovu užu obitelj te već neko vrijeme ne pričaju.

