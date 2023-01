Princ Harry zabrinut za nećake: 'Jedan će biti rezerva, kao i ja'

Princ Harry (38) je zabrinut da bi se povijest mogla ponoviti kada su u pitanju suparništva između braće i sestara unutar kraljevske obitelji.

U intervjuu za The Telegraph vojvoda od Sussexa rekao je da je zabrinut za djecu princa Williama (40) i Kate Middleton (41) i što bi dinamika nasljednika i rezerve mogla značiti za njih u budućnosti. Princ i princeza od Walesa imaju troje djece, princa Georgea (9), princezu Charlotte (7) i princa Louisa (4).

- Iako smo William i ja razgovarali o tome jednom ili dvaput, i on mi je vrlo jasno dao do znanja da njegova djeca nisu moja odgovornost, još uvijek osjećam odgovornost znajući da će od to troje djece barem jedno završiti kao ja, 'rezerva'. I to me boli, to me brine - rekao je Harry.

U svojim je memoarima, objavljenim ranije ovog mjeseca, opisao kako su oznake nasljednik i rezerva, kojima su označavani on i brat William i dok su odrastali, imale štetan učinak na njihov odnos. U knjizi 'Spare' vojvoda od Sussexa je napisao da je cijela kraljevska obitelj koristila te izraze i dodao je kako se zbog toga osjećao kao da je 'došao na svijet za slučaj da se Williamu nešto dogodi'.

- Nasljednik i rezerva - nije bilo osude o tome, ali također ni dvosmislenosti. Ja sam bio sjena, podrška, plan B. Pozvan sam da pružim podršku, distrakciju, preusmjeravanje i, ako je potrebno, rezervni dio. Bubreg, možda. Transfuziju krvi. Koštanu srž. Sve mi je to jasno stavljeno do znanja od početka životnog puta i redovito pojačavano nakon toga - napisao je.

Kasnije u memoarima, Harry je rekao da je sumnjao da je 'umorna dinamika djetinjstva' nasljednika i rezerve bila ukorijenjena u suparništvu između njega i Williama, čak i kada su odrasli. Primjeri koje je dao uključuju tvrdnje da mu je brat, 'nasljednik' koji je s njim razgovarao kao s rezervom, naredio da obrije bradu prije vjenčanja s Meghan Markle 2018. godine.

- Mrzio je ideju da uživam u povlastici koja mu je uskraćena - napisao je Harry.

