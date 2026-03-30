JOŠ JEDAN POKUŠAJ POMIRENJA

Princ Harry želi za ljeto posjetiti oca. Izvori: 'Ako to stvarno želi, mogao ga je pitati u četiri oka'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: POOL

Godinama su odnosi između Harryja i ostatka obitelji napeti. Sve je krenulo kada je odselio sa suprugom Meghan Markle u SAD i odrekao se dužnosti, a stanje se pogoršalo nakon objavljenih memoara

Nakon nekoliko godina problematičnih i napetih odnosa, princ Harry ponovno pokušava pomiriti se sa svojom obitelji. Kako navodi Daily Mail, prijatelji princa izjavili su ovih dana kako bi on volio da ga otac, kralj Charles, pozove u Norfolk ovog ljeta. Naravno, s njime bi došla i njegova supruga Meghan Markle, kao i njihova djeca. 

Nije to prvi put da Harry želi popraviti odnose, no čini se kako mu to ni ovoga puta neće poći za rukom. Izvori bliski kralju ističu da 'malo povjerenja i gorka iskustva' stvaraju poteškoće u tom njegovom naumu. 

Foto: Toby Melville

- Ako Harry zaista želi vidjeti svojeg oca, takve stvari treba raspraviti u četiri oka - poručili su. 

U zadnje dvije godine je princ svoga oca vidio tek dva puta, a problemi među njima krenuli su nakon objave Harryjevih memoara 'Rezerva', ali i intervjua koje je davao, a u kojima je pričao o obiteljskim odnosima. Njegova djeca, Archie i Lilibet, posljednji su put vidjeli obitelj prije četiri godine, kao i Meghan Markle, koja se posljednji put s njima vidjela 2022. godine, kada je preminula kraljica Elizabeta. 

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

Iako sada čeka odluku kralja, Harryja muči još jedno pitanje oko dolaska u Veliku Britaniju - što će biti s njegovim osiguranjem? Naime, nakon što je 2020. preselio u SAD, izgubio je pravo na konstantnu policijsku pratnju.

Ponuđeno mu je da ima zaštitare, ali ovisno o tome dolazi li u Britaniju privatno ili poslovno. On s time nije zadovoljan i uporno tvrdi kako se ne osjeća dovoljno sigurno da dovede svoju obitelj. 

Foto: POOL

Stoga tek ostaje za vidjeti hoće li Harry dovesti svoju obitelj u Britaniju ovog ljeta i hoće li se napokon uspjeti pomiriti s ocem, ali i bratom princom Williamom. 

